El Papa dice que viajará a Uruguay, Argentina y Brasil cuando se dé la oportunidad

El papa Francisco pidió el lunes 8 de marzo del 2021 que no se inventen fantasías de que tiene "patria-fobia" y que cuando se dé la oportunidad se deberá organizar un viaje a Argentina, Uruguay y sur de Brasil, según dijo durante la rueda de prensa en el vuelo de regreso de su viaje a Irak.

"Quiero decirlo, para que no se hagan fantasías de patria-fobia, cuando se dé la oportunidad, se deberá hacer (un viaje) a Argentina, Uruguay, el sur de Brasil ya que tienen una similitud cultural", dijo el Papa al responder a la ya tradicional pregunta de que cuándo viajará a su país.



El Pontífice recordó que en el último libro de su amigo y periodista argentino Nelson Castro sobre las enfermedades de los papas, éste le preguntó que si volvería a Argentina si un día decidiera renunciar y que él le contestó que "no", que permanecería en su diócesis".



"Cuando me preguntan por qué no voy a Argentina yo suelo responder: estuve 76 años en Argentina, es suficiente", dijo el Papa bromeando.



Pero después se puso serio y aseguró que hay algo que nunca se cuenta al respecto y es que en noviembre de 2017 hubo un proyecto de viaje para visitar Chile, Argentina y Uruguay, pero que Chile estaba en medio de una campaña electoral y entonces se decidió ir en enero.



"Pero enero en Argentina y en Uruguay no se puede ir. No hay nadie, es como el julio o agosto de Roma y salió la sugerencia de ir a Perú", aclaró el Papa.



Hungría, próximo viaje y el proyecto de Líbano



Ante sus proyectos de viaje y el inminente aniversario de su octavo año de pontificado, Francisco bromeó cruzando los dedos, para evitar malos augurios, y reconoció que en este viaje a Irak se cansó mucho más que los otros. "Los 84 no vienen solos", bromeó.



El Papa confirmó que viajará a Hungría para el final del Congreso Eucarístico, en septiembre próximo, y que como a solo 200 kilómetros está Eslovaquia podría también ampliar la visita a este país.



Y también habló de su promesa de ir al Líbano. "Líbano sufre y Líbano es más que un equilibrio. Tiene la debilidad de presentar algunas diferencias y la fortaleza del gran pueblo reconciliado".



Francisco señaló que hubo la posibilidad de ir a Beirut durante esta visita a Irak, pero que le pareció poco, "una migaja, para un país que sufre".