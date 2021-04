El Papa ordenará a 9 sacerdotes, entre ellos, un exdirector de cine y exfutbolista

El Papa presidirá el domingo 25 de abril del 2021 en la Basílica de San Pedro la ordenación sacerdotal de nueve diáconos de la Diócesis de Roma, entre ellos, un exdirector de cine y exfutbolista.

Se trata de Riccardo Cendamo, de 40 años, profesor de dirección en la Accademia Togliani, que en 2013 fue invitado a mostrar su cortometraje codirigido 'Regreso a casa' en la 11ª edición del Festival de Cine de Ischia. En una entrevista con la revista italiana The Freak, en 2013, Cendamo indicó que para aquellos "que aman contar historias, no hay nada más hermoso que compartir las suyas con los demás".



"El cine es un medio muy poderoso y ver cómo tu historia cobra vida, rodando en la pantalla como la imaginabas, no tiene precio. Tiene sabor a milagro", resaltó. Por su parte, Samuel Piermarini jugó para el equipo sub-17 de la federación italiana de fútbol de la Serie D, Ostia Mare. Según explica el diario La Repubblica, Piermarini rechazó la oportunidad de fichar como segundo portero para el equipo juvenil de la Associazione Sportiva Roma, parte de la liga de fútbol de la Serie A de Italia, para entrar en el seminario de Roma Redemptoris Mater.



"La llamada del Señor no llegó en un momento preciso -indicó-. Era el año 2011 y recuerdo que día tras día, dentro de mí, sentía que solo por ese camino me sentiría realizado", agregó.



Los nueve diáconos que ordenará el Papa tienen entre 26 y 43 años. Tres de ellos proceden de Rumania, Colombia y Brasil; el resto son italianos.



El Papa celebrará la misa de nuevo en el Altar de la Confesión, de mucha mayor capacidad que el Altar de la Cátedra donde el pontífice presidió las celebraciones del Triduo Pascual, decisión que se enmarca en la desescalada y la progresiva apertura de actividades comerciales que vivirá Italia a partir del día 26.