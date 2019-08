Papa preocupado por el 'soberanismo' y el 'populismo'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El papa Francisco criticó el “soberanismo” por conducir “a guerras” y estimó que el populismo no refleja “la cultura popular”, en una entrevista publicada este viernes 9 de agosto de 2019 en el diario La Stampa en medio de la crisis política desatada en Italia por el ultraderechista Matteo Salvini.

“El soberanismo es una actitud de aislamiento. Estoy preocupado porque escuchamos discursos que se parecen a los de Hitler en 1934. 'Primero nosotros. Nosotros... nosotros...': estos son pensamientos aterradores”, dijo el pontífice.



Concedida días antes de la crisis de gobierno protagonizada por Salvini, entre los líderes europeos de la corriente soberanista junto con el húngaro Viktor Orban y la francesa Marine Le Pen, el papa argentino intervino indirectamente en un momento delicado de la política italiana.



“El soberanismo es cerrazón”, dijo.



“Un país debe ser soberano, pero no cerrado. La soberanía debe ser defendida, pero las relaciones con otros países y con la Comunidad Europea también deben ser protegidas y promovidas. El soberanismo es una exageración que siempre termina mal: conduce a guerras”, agregó.



En caso de elecciones anticipadas en octubre en Italia, como exigió Salvini tras hacer saltar por los aires la coalición gubernamental y reclamar comicios rápidos, el líder ultraderechista se perfila como el posible gran triunfador, según las encuestas.



Interrogado sobre el populismo, el papa argentino, que vivió en carne propia los años de Domingo Perón en su país, explicó que el populismo también “cierra a las naciones” como el soberanismo.



“Al principio no lograba entenderlo, porque, estudiando Teología, profundicé el popularismo, es decir la cultura del pueblo: pero una cosa es que el pueblo se exprese y otra es imponerle al pueblo la actitud populista. El pueblo es soberano (tiene una manera de pensar, de expresarse y de sentir, de evaluar), en cambio los populismos nos llevan a los soberanismos: ese sufijo, 'ismos', nunca hace bien”, explicó.



En la entrevista, realizada por Domenico Agasso, el pontífice habló también sobre Europa, la Amazonia y el medio ambiente.



“Europa no debe deshacerse, debemos salvarla, tiene raíces humanas y cristianas. Una mujer como Ursula von der Leyen puede revivir la fuerza de los Padres Fundadores”, dijo en referencia a la nueva presidenta de la Comisión Europea elegida el 2 de julio pasado.



Francisco enumeró varias catástrofes ambientales, habló de la pérdida de los recursos del planeta y recordó un encuentro reciente con pescadores que le contaron que recogieron en los últimos meses seis toneladas de plástico.