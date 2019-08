Tiempo con papá y mamá, ideal en vacaciones

LEA TAMBIÉN

Llegar rápido a casa es, más que nunca, la prioridad de Kerly durante julio y agosto, ya que Abisag, su hija de 8 años, está de vacaciones y la espera. Por eso la madre soltera se organiza para compartir con ‘Abi’ el mayor tiempo posible.

Esa organización -cuenta Kerly- depende de los intereses de la niña. Para Abi, el mejor plan es hacer pastel de chocolate con su mami.



En esta época, la madre siempre trata de salir un poco más temprano del trabajo, un instituto en donde julio y agosto es de temporada baja. A veces Abi la acompaña en su jornada.



Carmen Miño, terapeuta familiar de Neuro Diseño Humano, indica que en el caso de los padres solteros es importante, sobre todo, una planificación que permita compartir tiempo de calidad con los chicos durante sus vacaciones.



Una buena comunicación entre ambos progenitores es importante -asegura- para, entre los dos, procurar espacios seguros para sus hijos.



El papá de Abi también se organiza y procura compartir más de lo habitual con ella. Con Kerly acuerdan que la niña pase la mitad del tiempo de sus vacaciones, con él.

En el ciclo escolar que terminó hubo 1,9 millones de estudiantes matriculados en planteles fiscales, particulares, fiscomisionales y municipales en el régimen Sierra y Amazonía. Las vacaciones se extenderán hasta el 2 de septiembre.

El último Registro Estadístico de Divorcios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), del 2018, muestra que hubo 1 118 divorcios en todo el país, con al menos uno y hasta cinco hijos a cargo de uno de los divorciados. Más padres divorciados con un solo hijo se registraron, la mayoría de ellos en Pichincha (207).

Por las noches, Daniel juega fútbol o ve películas con su hijo Josué en estas vacaciones. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

Daniel Rodríguez se ha hecho cargo de Josué durante los 10 años que tiene el niño. Todos los días -cuenta- intenta salir lo más temprano posible de su trabajo, en Cumbayá, para llegar a las 18:15 a su casa, en Solanda, y ver a su niño.



Josué valora el tiempo con su papi. “No importa que él tra­baje y yo esté de vacaciones -dice- porque todo su tiempo libre me lo dedica a mí”.

Aunque estos meses los ha tenido que combinar entre responsabilidades laborales y un hijo de vacaciones, Daniel se organizó para planear un viaje a Argentina. Se irán mañana.



Padres como Daniel y Kerly reconocen que la temporada implica más gastos, por los paseos y comidas, entre otros.



Sin embargo, Maritza Paredes, docente de psicología de la Universidad Central, especializada en familia, señala que es importante fortalecer vínculos sin necesidad de grandes inversiones.



Para que padres solteros compartan con sus chicos -señala- lo mejor es pensar en actividades enriquecedoras para ambos. Por ejemplo salidas al parque, sesiones de deporte o de pintura en casa.



En sus vacaciones, para Josué no cambia el régimen de visitas de su mamá, a quien ve cada 15 días. La psicóloga Paredes dice que los padres deben acordar qué actividades realiza el niño cuando está con cada uno. De lo contrario -comenta- este se puede confundir si en una casa le permiten hacer algo y en la otra no.



En el Registro Estadístico de Nacidos Vivos, del 2017, consta el estado civil de las madres.



En Ecuador, 115 221 se registran como solteras, 4 434 como divorciadas, 481 fueron viudas y 178, separadas.



Yaneck se encarga sola de sus hijos de 1 y 13 años. En estas vacaciones la madre dejó de lado su trabajo, al que iba los siete días de la semana, para verificar que Jeremy se prepare para rendir tres exámenes remediales, desde el 20 de agosto.



Por eso envía catálogos digitales de productos de belleza a todos sus contactos para sustentar los gastos con la venta.



En estos días la madre desayuna con los niños, salen un rato al parque y luego Jeremy resuelve sus cuestionarios mientras ella prepara el almuerzo. En la tarde descansan un poco y el niño continúa estudiando.



La terapeuta familiar Miño sostiene que los padres o madres solos necesitan una red de apoyo de familiares y amigos. Enfatiza en que el niño debe saber que tiene papá y mamá, aunque no exista una relación favorable con uno de ellos.

Yaneck cuenta con su familia y el aprecio de vecinos que le apoyan con el cuidado de sus hijos mientras ella trabaja. El verano -comenta- le permite tomarse un helado con sus hijos.