El papa Francisco pide orar por una Iglesia golpeada por escándalos

El papa Francisco pidió a los 1 300 millones de católicos en el mundo que "durante todo el mes mariano de octubre" tomen el tiempo para rezar diariamente por su Iglesia, golpeada por numerosos escándalos de abuso sexual a menores.

Con sus oraciones dirigidas a la Virgen María y al Arcángel San Miguel, los católicos deben pedir que "la Iglesia sea protegida ante el diablo", afirmó el Vaticano en un comunicado. Los creyentes también deben "tomar más conciencia de su culpa, los errores, de los abusos cometidos en el presente y el pasado, y comprometerse a luchar sin titubear para que el mal no prevalezca.



La inusual oración coincidirá con el sínodo de los obispos que se llevará cabo del 3 al 28 de octubre en el Vaticano, durante el cual se espera que haya un debate sobre los recientes escándalos de abuso sexual por parte del clero y su encubrimiento. Los escándalos, que salieron a la luz en varios países, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Chile y Holanda, han sumido el papado de Francisco en una profunda crisis.



El mes pasado, en un hecho sin precedentes, el arzobispo Carlo Maria Vigano, ex embajador del Vaticano en Estados Unidos, llamó al jefe de la Iglesia católica a renunciar, después de acusar a Francisco de proteger a un ex cardenal estadounidense sospechoso de mala conducta sexual.



El papa se ha negado a responder a Vigano, quien no aportó pruebas de su acusación. Para algunos analistas, Vigano forma parte de una conspiración conservadora maliciosa contra el papa y sus reformas.