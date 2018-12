El Papa aboga por líderes con una nueva mentalidad para acabar con la guerra

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El papa Francisco abogó hoy por "líderes con una nueva mentalidad" para construir la paz, en el discurso que pronunció al recibir a los miembros de la Asociación Rondine - Ciudadela de la Paz, con motivo del vigésimo año de fundación.

"Sirven líderes con una nueva mentalidad. Los que no saben dialogar y enfrentarse entre sí no son líderes de paz. Un líder que no trata de encontrarse con el enemigo, sentarse con él a la mesa no puede guiar a su pueblo a la paz", afirmó.



En su discurso, el Papa instó a que se unan todos "los esfuerzos para que la guerra se elimine definitivamente del planeta y la historia de la humanidad, y nazcan líderes capaces de salir del engaño del enemigo".



"La paz es una responsabilidad universal y cada acción del hombre debe contribuir a derribar los muros más altos, a construir puentes, a eliminar las fronteras infranqueables para volver al diálogo, porque solo con el diálogo se crea la confianza", dijo.



Francisco aseguró que la pobreza y las guerras "están vinculadas en un círculo vicioso que mata a las personas, alimenta el sufrimiento indecible y propaga un odio que no se detiene".



Durante el acto, un joven palestino y una joven israelí leyeron un llamamiento enviado a las Naciones Unidas para que pidan a los gobiernos que "transfieran el coste de las armas en el presupuesto de Defensa al presupuesto de Educación para formar líderes de paz".



Una idea que el papa calificó de "brillante" y agregó: "Cómo se puede estar en desacuerdo? Os doy todo mi apoyo, mi simpatía, mi bendición".



Francisco también insistió en que "la paz es responsabilidad de cada uno" y que "con los esfuerzos de todos debemos eliminar definitivamente la guerra del planeta y la historia de la humanidad".