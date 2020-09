Las palabras del papa Francisco a madre de un adolescente LGBT: 'El Señor ama a todos sus hijos'

LEA TAMBIÉN

Una asociación italiana de padres LGBT hizo públicas las palabras que el papa Francisco le dijo a la madre de un adolescente que pertenece a la comunidad. Los comentarios, de acuerdo con información de la cadena CNN, fueron emitidos por el Sumo Pontífice en privado durante una audiencia el pasado 16 de septiembre del 2020

"El Señor ama a todos sus hijos, a todos ellos", le dijo el Papa a la mujer. Además, añadió que la iglesia Católica "también debe amar a todos los hombres y mujeres".

En declaraciones a CNN, Mara Grassi, madre del joven y vicepresidenta de una asociación italiana de padres LGBT , aclaró que el Papa no le dijo: "Dios ama a los niños LGBT como son", declaración que había sido ampliamente reportada en medios.



No obstante, la mujer aseguró que entendió que el Papa quiso decir que Dios ama a todos los niños, incluidos los LGBT. Además informó que le dio al papa Francisco "un libro sobre la experiencia de los padres LGBT y una camiseta de arcoíris con la inscripción: 'el amor no tiene miedo'".

Según CNN, el Vaticano confirmó que el papa Francisco sí habló con miembros de una asociación italiana de padres LGBT. Sin embargo, el contenido de las reuniones privadas del Papa no es revelado.