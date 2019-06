El papa Francisco aprueba un cambio en el Padre Nuestro

LEA TAMBIÉN

La Conferencia Episcopal de Italia modificó la versión en italiano e inglés del ‘Padre Nuestro’. Así lo señaló el presidente Cardenal, Gualtiero Bassetti, durante la Asamblea General de la institución el miércoles 22 de mayo del 2019. Los cambios, pertenecientes a la tercera edición del Misal romano, fueron aprobados por el papa Francisco y se conocieron el 3 de junio del 2019 tras la publicación de un portal de la Iglesia Católica.

La tradicional oración de los cristianos, presente en el capítulo 6 del libro de Mateo, en el ‘Nuevo Testamento’, ya había sido criticada por el Papa en el 2017 debido a un error en la traducción.



La versión en español dice “no nos dejes caer en la tentación”, pero en inglés se cambia a “lead us not into temptation”, que traducido menciona: “no nos guíes a la tentación”. Una similar traducción tenía la versión italiana. Ese cambio -considera Francisco- da lugar a malas interpretaciones, pues según dijo: “un padre no lleva a la tentación, un padre te ayuda a levantarte inmediatamente”.



"El que nos lleva a la tentación es Satanás. Ese es su papel", agregó.



Durante la Asamblea General de la Conferencia Episcopal de Italia también se informó de cambios al Gloria misal en donde se sustituye “Peace on earth to people of good will” (paz en la Tierra a personas de buena voluntad) por “Peace on Earth to people beloved by God” (paz en la Tierra a los hombres que ama el Señor).



De acuerdo con un comunicado difundido el 3 de junio por el sitio web uCatholic, las modificaciones al Misal italiano tomaron 16 años "con el objetivo de contribuir a la renovación de la comunidad eclesial después de la reforma litúrgica".

"Los obispos y los expertos trabajaron para mejorar el texto desde un punto de vista teológico, pastoral y estilístico, así como para afinar la presentación del Misal", añade el documento.