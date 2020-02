El papa Francisco expresa su cercanía a afectados por coronavirus y personal sanitario

LEA TAMBIÉN

El papa Francisco expresó su cercanía a todos los enfermos por el coronavirus y también "a las autoridades civiles y todo el personal sanitario que se están esforzando por asistir a los pacientes y detener el contagio".

El papa Francisco envió este mensaje durante la audiencia general que se celebró en la plaza de San Pedro, donde este miércoles 26 de febrero del 2020 se congregaron muchas menos personas que otros miércoles y algunos fieles llevaban mascarilla.



Como en otras ocasiones, el papa no dudo en besar a los niños y saludar cuando se bajó del papamóvil.



El Vaticano comunicó el pasado lunes que se cancelaban algunos eventos programados en espacios cerrados para los próximos días tras el brote del coronavirus en Italia, aunque por el momento se mantenían la audiencia general que suele congregar a decenas de miles de personas.



En la región de Lacio, cuya capital es Roma, no se ha tomado ninguna medida restrictiva ya que no se registraron casos de coronavirus, sino el del matrimonio de turistas chinos de hace varias semanas y que se están recuperando favorablemente en el hospital Spallanzani.

Mientras que en Italia los contagiados por el coronavirus superan ya los 350, la mayoría en Lombardía con 259 infectados y entre ellos se registran cuatro menores, confirmó hoy el concejal de sanidad de la región, Giulio Gallera.