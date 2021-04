El Papa pide no perder la esperanza y empezar de nuevo en estos meses oscuros de pandemia

El papa Francisco dijo que "en estos meses oscuros de pandemia oímos al Señor resucitado que nos invita a empezar de nuevo, a no perder nunca la esperanza" durante la Vigilia del Sábado Santo, una de las ceremonias más cargadas de símbolos de la tradición católica, en la que se espera la resurrección de Jesús.

El Pontífice celebró la misa el sábado 3 de abril del 2021, como todos los ritos de esta Semana Santa, en la llamada cátedra de San Pedro, situada en el ábside central de la basílica, ante los cardenales y obispos presentes en Roma y cerca de 200 fieles, todos ellos con mascarilla y guardando la distancia de seguridad en los bancos.



Con la basílica en total oscuridad, esta sugestiva celebración comenzó con la bendición del fuego que encendió el llamado cirio pascual, con el que se prendieron después las velas que llevaba el Papa y todos los presentes.



Posteriormente, en total silencio, la basílica se iluminó para anunciar que Dios ha resucitado y el Papa y los concelebrantes llegaron en procesión hasta el ábside de la basílica, donde se encuentra el grupo escultórico que representa el Trono de San Pedro y que fue creado por Gian Lorenzo Bernini.



Y en una plaza de San Pedro totalmente vacía por el confinamiento que vive el país, sonaron las campanas para anunciar la resurrección.

Francisco hizo un llamado a no perder la fe, pese a las complicaciones de la pandemia. Foto: EFE



En su homilía, el Pontífice comenzó, como es la tradición, recordando el episodio de las mujeres que acudieron a ver el sepulcro donde se enterró a Jesús y lo encontraron vacío y este episodio le llevó a Francisco a hacer tres "anuncios" de Pascua a los fieles para devolverles la esperanza en estos tiempos.



El primero es que "siempre es posible volver a empezar, porque existe una vida nueva que Dios es capaz de reiniciar en nosotros más allá de todos nuestros fracasos"



"Incluso de los escombros de nuestro corazón Dios puede construir una obra de arte, aun de los restos arruinados (...).Y en estos meses oscuros de pandemia oímos al Señor resucitado que nos invita a empezar de nuevo, a no perder nunca la esperanza", dijo.



Francisco también invitó a "recorrer nuevos caminos" pues algunos ven que "Jesús fuera un personaje del pasado, un amigo de la juventud ya lejano, un hecho ocurrido hace mucho tiempo, cuando de niño asistía al catecismo. Una fe hecha de costumbres, de cosas del pasado, de hermosos recuerdos de la infancia, que ya no me conmueve".



El segundo anuncio de Pascua de Francisco fue asegurar que "Jesús no es un personaje obsoleto: Él está vivo, aquí y ahora. Camina contigo cada día, en la situación que te toca vivir, en la prueba que estás atravesando, en los sueños que llevas dentro. Abre nuevos caminos donde sientes que no los hay y te impulsa a ir contracorriente", añadió.



En su tercer anunció, Francisco recordó que "Jesús, el Resucitado, nos ama sin límites y visita todas las situaciones de nuestra vida. Él ha establecido su presencia en el corazón del mundo y nos invita también a nosotros a sobrepasar las barreras, a superar los prejuicios, a acercarnos a quienes están junto a nosotros cada día".



"Con Él, la vida cambiará. Porque más allá de toda derrota, maldad y violencia, más allá de todo sufrimiento y más allá de la muerte, el Resucitado vive y gobierna la historia", señaló.



Esta larga ceremonia, que suele durar más de tres horas, sigue la tradición de los primeros años de la Iglesia cuando los catecúmenos, los adultos que aspiraban a convertirse al cristianismo, eran bautizados, pero hoy, por las medidas para prevenir los contagios, tampoco se celebraron los bautismos.



Francisco continuará los ritos de la Semana Santa con la misa del Domingo de Resurrección siempre en este ábside de la basílica San Pedro y después leerá el mensaje Pascual e impartirá la bendición "Urbi et Orbi", pero esta vez en el interior y no desde el balcón central de la basílica pues la plaza está completamente cerrada.