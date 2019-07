El Papa celebra una misa por los migrantes, los 'últimos' de la sociedad

LEA TAMBIÉN

El papa Francisco celebró este lunes 8 de julio del 2019 una misa en la basílica de San Pedro dedicada a los “últimos”, los migrantes, que calificó de “excluidos de la sociedad globalizada”.

Francisco, sensible a esta cuestión que divide al mundo, en particular a Europa y Estados Unidos, recordó su visita hace seis años a la isla italiana de Lampedusa, entonces símbolo de esa tragedia, que recibía miles de migrantes de Asia y África que huían de las guerras y el hambre.



Ante unos 250 invitados, entre ellos migrantes y socorristas, el papa instó en su homilía a ayudar sin titubeos a los migrantes, los más vulnerables de la sociedad.



“Es una gran responsabilidad, de la que nadie puede estar exento si queremos llevar a cabo la misión de salvación y liberación a la que el mismo Señor nos ha llamado a colaborar”, dijo.



El pontífice evitó mencionar casos específicos que han generado controversia recientemente, como el de los buques humanitarios en pugna con el gobierno italiano por su política de puertos cerrados a la migración o el de la capitana alemana CBarola Rackete, encarcelada y liberada por rescatar migrantes en medio del mar Mediterráneo.



“Pienso en los 'últimos' que todos los días claman al Señor, pidiendo ser liberados de los males que los afligen”, dijo.



“Son los últimos engañados y abandonados para morir en el desierto; son los últimos torturados, maltratados y violados en los campos de detención; son los últimos que desafían las olas de un mar despiadado; son los últimos dejados en campos de una acogida que es demasiado larga para ser llamada temporal”, clamó.

El 8 de julio de 2013, cuatro meses después de su elección, poco antes de las oleadas de llegadas masivas y grandes naufragios de los años 2013-2017, Francisco viajó a la pequeña isla italiana de Lampedusa, ubicada entre Libia y Sicilia, para denunciar la “globalización de la indiferencia” hacia los migrantes.



Desde entonces, el pontífice no ha dejado de pedir por los migrantes, perorando incluso por ellos ante las autoridades de Europa.



“¡Son personas, no se trata solo de cuestiones sociales o migratorias! No se trata solo de migrantes”, recalcó.



“Desafortunadamente las periferias existenciales de nuestras ciudades están densamente pobladas por personas descartadas, marginadas, oprimidas, discriminadas, abusadas, explotadas, abandonadas, pobres y sufrientes”, reconoció.



“Estamos llamados a consolarlas en sus aflicciones y a ofrecerles misericordia; a saciar su hambre y sed de justicia”, admitió.