Paola Dávila, jueza suspendida: 'Hay una persecución de la Directora de la UAFE'

Entrevista a la jueza Paola Dávila. Ella está suspendida 90 días por revocar la prisión preventiva al exministro Iván Espinel.



A una semana de su suspensión, ¿cómo evalúa la decisión en su contra?

Es una decisión totalmente atentatoria contra el debido proceso, contra mi derecho a la defensa, contra mi derecho a la honra, contra el principio de motivación de una resolución de índole administrativa. La Constitución nos obliga a que toda decisión administrativa o jurisdiccional deba ser debidamente motivada o fundamentada, situación que no se ha dado en este caso.



¿Por qué cree que la Judicatura la suspendió?



Es un tema totalmente mediático, es un acto persecutorio en mi contra por parte de la directora de la UAFE. Lamentablemente, en esta situación se presentó una denuncia totalmente falsa, contraria a lo resuelto en la audiencia, sin tomar en cuenta lo que el audio de la diligencia decía. Este material se encuentra en custodia del señor secretario.



¿Por qué cree que hay persecución?



Porque simplemente no he hecho lo que la señora directora de la UAFE pretendía. En este caso -me imagino- era la idea de que (Iván Espinel) permanezca con la medida cautelar de carácter personal (detenido). Tras detectar que no existe riesgo de fuga decidí otorgar medidas alternativas para garantizar la comparecencia al proceso judicial (que está en marcha).



Pero hubo vocales del Consejo de la Judicatura que cuestionaron la decisión de haber dictado medidas sustitutivas e invocan al artículo 536 del COIP que lo prohíbe.



Hay una confusión. Una cosa es la sustitución de medida cautelar de carácter personal (prisión preventiva) y otra cosa es la revocatoria de la prisión preventiva. Son cosas totalmente distintas. Yo jamás me podría haber ido por la sustitución de la medida cautelar, porque está totalmente prohibido y ahí sí hubiese fallado contra norma expresa. Yo no hice eso. Lo que hice fue revocar la orden de prisión preventiva de conformidad con la Ley.



Entonces, ¿el Presidente de la Judicatura está errado en su decisión?



La denuncia es totalmente errada, falsa y maliciosa, en cuanto no se ajusta a la realidad procesal. Yo no decidí sustitución de medida cautelar de carácter personal, imposible la sustitución, pero sí la revocatoria, que es lo que yo dicté.



¿Cree que hubo entonces una intromisión?



Sí, yo lo afirmo. Es una intromisión a la justicia, yo lo afirmo porque lo creo, lo veo y lo estoy viviendo en este día.



¿Qué acciones va a tomar ahora, una vez que debe presentar sus pruebas de descargo?



Esperar el trámite de que se me notifique legal y de debida forma el sumario administrativo que hasta el momento no se me ha notificado.



¿Teme ser destituida?



Si piensan destituirme sería otro acto flagrante de irrespeto al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la estabilidad. Y, sobre todo, sería un acto de amedrentamiento en contra de los administradores de justicia.



¿Qué precedente deja su caso?



El mensaje es claro. El mensaje es: ‘si tú no haces lo que se supone que tienes que hacer en X caso, ¿cuál es el efecto? Tienes que hacer lo que te corresponde, según la presión mediática o simplemente estás fuera de partido y se acabó todo’. Entonces, en este caso (lavado de activos de Espinel), el nuevo juez tendrá que decidir sin ningún tipo de independencia y decir cuáles van a ser las medidas que tome. Existe un amedrentamiento a la libertad jurisdiccional.