Paola Vintimilla: ‘La ciudad tiene que estar abierta 24 horas al día’

Paola Vintimilla aceptó su candidatura a la Alcaldía de Quito con algunos meses de desventaja respecto del resto. Cree que hacer de Quito una ciudad que atienda en ciertos sectores las 24 horas dinamizará la economía de la ciudad.

Por fuera de la personalidad de la TV, ¿quién es Paola Vintimilla?

Tengo 47 años, soy mamá de cuatro hijos, tres varones -uno de 21, dos de 15- y una nena de 13 años. Mi hijo mayor es piloto privado, él no vive acá ahora, lo tengo lejos lamentablemente. No ingresé a la política cuando los políticos quisieron, en 1991, cuando fui reina de Quito a los 22 años. Con el paso de los años me dediqué a los medios de comunicación y empecé a estudiar comunicación social. En eso fui electa Miss Sudamérica y al ganar recorrí toda la región haciendo trabajo social.



¿Cómo ve en retrospectiva esos años de reinado?

Maravillosos. La reina de Quito hasta hoy es una reina diferente a todas, porque se dedica exclusivamente a trabajar en obra social. Te cambia la vida, porque te involucras con las personas más necesitadas y empiezas a ser más empática con la realidad de la ciudad y de la gente.



¿Por haber sido reina alguna vez le consideraron solo un rostro? ¿Le afectó?

Me afectó y me benefició. Me afectó con ciertos sectores, sobre todo con las mujeres, increíblemente. Y me benefició, porque me abrió muchas puertas, para ir a la televisión que era mi sueño, la radio, o las relaciones públicas. Lo importante es tener los pies en el piso.



Como asambleísta se quitó la sonrisa. Fue otra Paola. ¿Eso fue por credibilidad?

No es por credibilidad. Es mi carácter. Soy una persona muy firme. No tolero la corrupción y esas cosas me cambian totalmente. Veía y sentía la corrupción, la agresión de Rafael Correa hacia las mujeres. Entonces no se podía tener una Paola sonriente, tenía que sacar lo que era yo, una Paola de carácter, lo que he sido toda la vida. Tenía que hablar por mis votantes, y ellos no esperaban una Paola sumisa, sino empoderada y firme.



Cuando Mauricio Pozo dijo no, continúo con la candidatura. ¿Qué le obligó a tomar la decisión de ser candidata?

Nada me obligó. En un principio la candidata era yo. Fui yo la que le dije a Jaime Nebot que tenía que terminar mi trabajo en la Asamblea, como el tema de los trabajadores petroleros por sus utilidades. Estaba la Ley Glas, para que no reciban sueldo los expresidentes y vicepresidentes con casos de corrupción... Pero pasó esto de Mauricio y voy a ser súper sincera, me molestó. No creo que una persona que asume una responsabilidad con un partido al que quiero y respeto diga, en diciembre, no voy.



¿Está diciendo que le hizo perder tiempo?

Nos hizo perder tiempo a todos. Si yo confié en Mauricio, Jaime Nebot y el partido también, y dejarnos a la deriva sí fue una de las motivaciones para decir que la ciudad no puede perder la oportunidad de tener un modelo de gestión exitoso. Nadie me obligó, fue una decisión propia.



¿Tener a Mario Elgarresta como estratega de campaña le ayudará a superar esa brecha?

Las últimas encuestas me ubican primera de la tendencia de la derecha y eso para mí es importante.



Hace tiempo Mario Elgarresta no estaba tan visible en una campaña...

Mario confía mucho en mí. Antes de aceptar, ya había conocido un poco de mi trabajo dentro de la Asamblea. Cuando le dijeron, revisó entrevistas y dijo: esta chica tiene potencial y quiero apoyarla. Me siento afortunada de contar con un hombre tan brillante.



¿Por qué se decidió a esta candidatura?

No es tanto por qué, sino para qué. En mi caso es para cambiar la forma de gobernar a la ciudad, que creo es lo que más ha fallado, por eso hay tanta burocracia, con 20 000 funcionarios. Más del 30% de lo que ingresa al municipio por impuestos, contribuciones y tasas simplemente se va en pago de funcionarios municipales. No es para ponernos contentos el hecho de que mañana se haga una auditoría de procesos, que es lo que haré en mis primeros 100 días de alcaldía, y que vaya a salir gente. No me alegra, porque todos necesitamos trabajar, pero definitivamente los municipios no son agencias de empleo y no se puede tener más funcionarios de los que se puede pagar.



¿Cuáles son los lineamientos más importantes de su plan de gobierno?

Primero, la seguridad es un clamor de la gente. Ahora sí vamos a trabajar de la mano del Ministerio del Interior, porque ahora tenemos una oficina del Municipio en el ECU 911 que está vacía.



Vamos a concesionar el tema de la basura. Concesionar no es privatizar, es darle por un tiempo a la empresa privada la tarea de la recolección y del procesamiento. Habrá una ciudad limpia, y el procesamiento nos dejará millones de dólares por el biogás, las resinas para pinturas y el asfalto.



Además, no puede ser que Quito, la capital de nuestro país, sea un cementerio a las dos de la mañana porque todo se cierra. La ciudad tiene que estar abierta 24 horas, y así tendremos transporte público 24 horas, tendremos a la Policía Nacional y Metropolitana trabajando las 24 horas. Eso va a dinamizar la economía de la ciudad, se van a ampliar las fuentes de empleo, el comercio va a funcionar más.



¿Hará ordenanzas para lograr este cometido?

Eso se hace hablando con la empresa privada, porque son espacios privados. Lo irán haciendo cuando vean que la gente está viviendo su ciudad en la noche. Vamos a hacer una regeneración urbana entre el Centro Histórico y La Mariscal.