Paola Pabón: ‘Sabemos cómo generar riqueza’

Paola Pabón Caranqui centra su plan de acción en impulsar la producción.

¿Cuál es su principal motivación para aspirar a la Prefectura?



Yo llevo 20 años de servicio público, inicié mi carrera en este edificio (de la Prefectura), empecé siendo técnica comunitaria, a los 18 años. Eso me permitió conocer la Pichincha profunda, los ocho cantones, sus 53 parroquias rurales.



¿Qué propone?



Pichincha productiva, Pichincha agroexportadora, Pichincha industrial y las tres se resumen en empleo.



¿Cómo lograrlo, siendo el Consejo provincial un órgano colegiado?



Estoy segura que tendremos un Consejo y una cámara que esté pensando en la productividad de Pichincha. Cuando hay liderazgo, cuando hay trabajo que realizar, los cuerpos colegiados se suman.



¿Cómo hacer para no duplicar esfuerzos?



Tengo la ventaja de haber trabajado en el Código de Descentralización, estuve en la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea, conozco perfectamente la ley, conozco las competencias y entiendo cuál es la diferencia entre las competencias de administrar una ciudad que tiene un alcalde y las que tiene la Prefectura.



¿En función de qué se definirán las prioridades?



Nuestro primer eje es el productivo-económico. No podemos distribuir nada si no generamos riqueza. Si hay algo que sabemos hacer quienes fuimos parte de los 10 años de la Revolución Ciudadana es generar riqueza. Obviamente cuando generas riqueza puedes distribuir derechos, igualdad, equidad.



¿Qué propone en materia de riego?



Primero concluir el canal de riego Cayambe-Tabacundo, que es como el gran cuento que no concluye. Yo tengo 41 años, los 30 años de mi vida he escuchado del canal de riego; vamos a concluir, son 10 000 hectáreas vírgenes que se regarían.



¿Usted conoce el recinto La Sexta?



Fue uno de los recintos que tuvo mucha disputa por el tema limítrofe y territorial, así que hay mucho que hacer.



¿Cómo planea atender a este y otros sectores rurales?



Es necesaria la capacitación para nuestros campesinos. Es necesario desarrollar nuevas tecnologías, toda la zona del Chocó Andino, no solamente La Sexta, es una potencia en café, en cacao y en palmito; así que hay que trabajar mucho, por ejemplo, con crédito temprano.