Pabón dice que no ha solicitado asilo y que la Fiscalía pide que se cambien las medidas que pesan sobre ella

La Fiscalía solicitó a un juez que fije fecha y hora para que se revisen las medidas cautelares que pesan en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón. Así lo dio a conocer la funcionaria en un mensaje de Twitter publicado este 31 de agosto del 2020.

Según el documento, difundido por Pabón, la solicitud se generó luego de que la Fiscalía recibió una alerta de una presunta petición de asilo político que la funcionaria habría realizado a México.



En esa misma documentación, la Fiscalía dice que Pabón “pretendería evadir el accionar de la justicia adquiriendo asilo político en la embajada de México”.

"Nuevamente buscan encarcelar a la prefecta de Pichincha. El fiscal Santillán con pretextos ridiculos solicita se señale día y hora para cambiar la medida cautelar que tengo"



Según la funcionaria, esto no es verdad. “No he pedido asilo político, soy la prefecta; no voy a ir a ningún lado, estaré trabajando como hoy hasta el 2023. ¡Basta de persecución política!”, publicó en su Twitter.



La prefecta Pabón tiene un grillete electrónico por el proceso judicial que enfrenta por un presunto delito de rebelión en las manifestaciones de octubre del 2019. En esa causa también está inmerso Virgilio Hernández y Christian González.