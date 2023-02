Paola Pabón: ‘entre el gobierno y la gente, nuestra preocupación es la ciudadanía’

Pabel Muñoz y Paola Pabón llamaron a una cruzada por la paz, en rueda de prensa. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

Jorge R. Imbaquingo (I)

En dos días, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, ha mantenido varias reuniones con sus colegas que han ganado nuevas representaciones en gobiernos locales como Quito, Guayaquil, Guayas y Manabí.

Al parecer, esa será una constante que se prepara desde antes de que se posesionen. Las políticas de los nuevos funcionarios del correísmo en cargos públicos serán coordinadas y manejadas en una especie de buró o comité político. El mensaje es claro para sus detractores, seguirán directrices unificadas.

Así, su reelección en el cargo de prefecta, dice Pabón, le permitirá trabajar en proyectos conjuntos con el nuevo alcalde de Quito, Pabel Muñoz, sobre todo ahora que se viene una masiva aprobación de barrios que estaban en condición de irregularidad.

¿Cómo vivió su triunfo?

Contenta, han sido horas muy muy intensas, pero hemos recibido con mucha alegría esta ratificación de confianza del pueblo de Pichincha y también del pueblo de Quito. Es realmente una profunda alegría saber que hay un reconocimiento a la gestión de nuestro proyecto político, a nuestra propuesta de gobierno. Hay una tendencia a nivel nacional que reconoce en la Revolución Ciudadana un momento de esperanza en esta crisis.

Ganó con 28%. No fue una elección fácil, pero sí ha sido bastante peleada…

Yo me atrevería a decir que ha sido una elección con una serie de candidatos y candidatas sin duda todos con la justa intención de poder llegar a la Prefectura de Pichincha. Creo que la ciudadanía estaba ansiosa de propuestas, las disputas políticas en este momento frente a la ausencia de empleo, de seguridad, de salud no son lo que la ciudadanía demanda. En la anterior elección iniciamos nuestra participación en un momento muy difícil para la Revolución Ciudadana, tenía apenas el 4% de intención de voto y ninguna encuesta nos daba como vencedores y sin embargo, fuimos la sorpresa en el 2019.

Hoy hemos tenido la ventaja de sentir en la calle el apoyo popular y también los números, independientemente de las encuestadoras, nos colocaban como una opción preferencial. Creo que la gran alegría también en este caso es la Alcaldía de Quito y nos sentimos muy contentos con esa elección.

Luego de dos administraciones en las que no hubo sincronía con el Municipio de Quito ¿habrá planes conjuntos?

Tenemos planes conjuntos. Posiblemente el más importante es el Proyecto Bicentenario. Además, en estos tres años y medio de gestión la Prefectura ha avanzado ya en los estudios definitivos del proyecto conocido como Arbolito, que busca generar una solución vial al valle De los Chillos a la conexión Valle de los Chillos y el Distrito Metropolitano de Quito con una inversión de USD 200 millones de dólares. La decisión que ha tomado Pabel Muñoz de asumir entre las primeras ordenanzas, la regularización masiva de varios le coloca a la provincia a la Prefectura de Pichincha también en una nueva dinámica, y habrá un incremento en los servicios básicos y eso significa una coparticipación en las 33 parroquias rurales del Distrito. De cara al tema vial, me gusta mucho el de Calderón porque ahí la gente vive secuestrada con una sola vía de ingreso y de salida. Hay nueve soluciones viales que esperamos hacerlas.

"El odio no le aporta al país. La persecución, la revancha política no son la prioridad en este momento" Paola Pabón, prefecta de Pichincha

Aparte de la Alcaldía de Quito, su partido no ganó en otros cantones de Pichincha. Eso hará difícil la confirmación del Consejo Provincial. ¿Cómo hará para que las cosas que proponga en el en el Consejo Provincial se viabilicen?

El momento en que se proclaman resultados será la perfecta de Pichincha la que se ponga en contacto con los alcaldes. Somos autoridades electas por decisión popular y nuestro respeto independientemente las posturas políticas e ideológicas. En este momento tenemos una Cámara Provincial en la que solo cuento con el viceprefecto de Pichincha de nuestro partido. Así que es un ejercicio al que estamos acostumbrados. Yo no creo que haya que sacarse las camisetas de los partidos, creo que hay que colocarse la camiseta de Pichincha y esa va a ser nuestra lógica.

En este momento lo que más necesita la provincia y el país es unidad. Hay que trabajar mucho, esa es la tarea con la que asumimos este triunfo. La humildad y la responsabilidad son dos palabras que acompañan a este triunfo. Necesitamos trabajar muchísimo entre y entre más juntemos presupuestos voluntades una lógica de entender la provincia vamos a salir adelante. Yo estoy segura de que los nuevos alcaldes van a tener el mismo interés en que su cantón salga adelante.

¿Quito y Pichincha van a ser la panacea de la oposición?

Hay resultados muy importantes. Es evidente que las provincias más pobladas del Ecuador alcaldías muy importantes como la de Quito como la de Guayaquil después de 30 años en el manso Guayas están con la Revolución Ciudadana. Creo que esos resultados deben ser leídos con la lógica de que la ciudadanía estaba convencida de que los tiempos de antes eran mejores. A nosotros, como autoridades de la Revolución Ciudadana, nos lleva a reflexionar que el mejor mecanismo de sembrar un proyecto político en el corazón de la gente es con obras. Nosotros vamos a defender los intereses de nuestros mandantes, eso sin duda es así, para eso somos electos autoridades, esa es nuestra obligación cuidar de Quito, de Pichincha, de Guayas, de Guayaquil.

También creemos que es un momento en el que hay que hacer un llamado público al gobierno nacional a que escuche al pueblo, que entienda los resultados de esta consulta popular, los resultados de la elección de autoridades de gobiernos locales y que también hay una predisposición para el trabajo conjunto. Hay una crisis, es innegable y cuando hay tiempos de crisis, se requiere unidad. Esta es la lógica con la que estamos planteando este nuevo momento en nuestra prioridad es el país desde lo local. Vamos a trabajar en un eje muy fuerte, que es el social, ese es el sello de la Revolución Ciudadana, nos interesan los canales de riego, las vías lo que tenemos que hacer desde nuestras competencias, pero cuidar la vida y la salud en este momento es una prioridad.

Pero ganar con 28% significa que también hay otra parte de la población que tampoco está con ustedes y entonces ahí viene la preocupación. ¿Cuál es su voluntad para evitar la confrontación?

Estamos más preocupados por la gente que por el gobierno. Cuando hay un gobierno ausente, nuestra prioridad tiene que ser la gente. Por eso le decía, nuestro sello de trabajar en lo social. Si hay algo que creemos absolutamente convencidos es que el odio no le aporta al país la destrucción. La persecución, la revancha política no es la prioridad en este momento para la gente, la prioridad es la seguridad, el empleo, la salud. Así que entre el gobierno y la gente créame que nuestra preocupación es la ciudadanía.

¿Cómo se llegó a este resultado? ¿Abonó más el gobierno con sus políticas o ustedes con su proselitismo?

Las dos cosas están absolutamente conectadas, no son dos escenarios disparejos. Al contrario, se complementan frente a la ausencia de obras, de salud, de seguridad en un país que era uno de los países más seguros de América Latina y que ahora tiene una de las tasas más altas de muertes violentas en América Latina. Estos momentos difíciles que vive el país han permitido que haya un reconocimiento sobre lo que fueron los años de la Revolución Ciudadana.

Las comparaciones son odiosas, pero las terminan decantando por lo que fue esta elección, porque hay dos elementos para valorar en los resultados electorales primero el triunfo de los de la revolución ciudadana en las provincias más pobladas y en las capitales más importantes del país y adicional tiene los resultados de la consulta popular y creo que también ahí hay una gran lección para todos para todos: no se puede menospreciar la inteligencia del pueblo, si se colocaron preguntas en la consulta popular que parecería que eran fácil de decir sí, pero en este momento de crisis también el pueblo ha hecho una gran valoración y ha razonado y esa es la fuerza de la democracia. ¿Contar los números de muertos en nuestras ciudades? Ese país es el que no queremos y esa debe ser la agenda la agenda de los alcaldes, los prefectos las perfectas pero también la agenda del Gobierno Nacional. Nosotros no podemos hacer patria únicamente desde los gobiernos locales, tiene que haber también una voluntad de una predisposición desde el Gobierno Nacional.

