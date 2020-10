La pandemia reducirá la demanda de aviones de pasajeros durante una década

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La demanda de aviones de pasajeros nuevos debería caer en la próxima década a causa de la merma del tráfico aéreo provocado por la pandemia, advirtió Boeing este martes 6 de octubre del 2020.

En sus nuevas previsiones de mercado 2020-2039, el fabricante estadounidense bajó en 11% el número de aparatos destinados al transporte de pasajeros que serán entregados a aerolíneas en el mundo hasta 2029, a 18 350 aeronaves.



Al igual que luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la epidemia mundial de SARS en 2002-2003 o la crisis financiera de 2007-2009, “el sector mostrará nuevamente que es resiliente”, adelantó Darren Hulst, vicepresidente de marketing de la división de aviación comercial de Boeing, durante una conferencia telefónica.



A más largo plazo, la tendencia a una fuerte alza del transporte aéreo debería predominar, y Boeing espera ventas de aviones nuevos por encima de los 43 000 aparatos en 20 años, igualmente 5% por debajo de las previsiones de junio de 2019.



El grupo estadounidense apunta a un crecimiento anual del tráfico aéreo de 4% promedio hasta 2039. Eso llevaría a la flota mundial a casi duplicarse, para alcanzar 48 400 aviones frente a 25.900 actualmente.



A corto plazo sin embargo, el número de pasajeros cayó hasta 90% por las restricciones impuestas para tratar de frenar el coronavirus.



Actualmente se ubica en 25% del nivel habitual. Pero el retorno a los niveles pre pandemia tomará años, en particular en vuelos internacionales, estimó Boeing.



Al menos tres años serán necesarios para volver a los niveles de 2019 y al menos cinco años para recuperar la tendencia, sostuvo Hulst.



Hay un punto que será difícil cambiar, según el ejecutivo: una vez que haya una vacuna o tratamiento eficaz, los pasajeros viajarán tan apretados como antes del virus.



Esta situación lleva en todo caso a nuevas dinámicas en el mercado de la aviación, y empuja a las compañías a acelerar el reemplazo de algunos aparatos.



En la última década, 35% de los pedidos estaban destinados al reemplazo de aviones viejos. Esa cifra subirá a 60% en el corto plazo, para colocarse en 48% en los próximos 20 años.



El segmento de aviones de un solo corredor, más utilizados para vuelos internos, debería recuperarse más rápidamente que el de los aparatos para largas distancias.



En tanto la demanda por fletes aéreos va por buen camino gracias a la explosión de las compras on line.



Según Boeing, la pandemia no debería afectar la demanda de aviones para defensa y servicios aeronáuticos destinados a los gobiernos.



En total, la empresa prevé un mercado de unos USD 8,5 billones en la próxima década para productos y servicios de aviación, por debajo de los 8,7 billones que preveía el año pasado.

El fabricante europeo Airbus decidió no difundir previsiones este año, por las grandes incertidumbres que rodean al transporte aéreo actualmente.