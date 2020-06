La pandemia abrió campo a la movilidad sostenible en bicicleta

LEA TAMBIÉN

El uso de la bicicleta ha aumentado en varias ciudades por la necesidad de tomar distancia de otras personas, por las restricciones al transporte privado y por la limitación de pasajeros en el transporte público, debido al covid-19.

En Quito, por ejemplo, la Secretaría de Movilidad del Municipio calcula que el uso de este vehículo aumentó seis veces, al pasar de un promedio de 30 000 a 196 000 viajes diarios.



Esas mediciones se hicieron mientras estuvo inhabilitado el sistema de buses y muchos ciclistas usaron los carriles exclusivos de las troncales como vía segura. Para que tengan un espacio definitivo, se anunció la construcción -desde el 27 de abril- de 62,7 km de ciclovías.



Estaba previsto que la primera fase, de 25 km en 18 ejes transversales, estuviese lista en 60 días. Pero hasta el 1 de junio, las obras alcanzaron el 10%.



La Epmmop informó que por ahora no se estaban señalizando ciclovías, pues las brigadas están marcando huellas para la distancia segura en las parroquias del Distrito.



Para Galo Cárdenas, experto en movilidad sostenible, en Quito se está cerrando la oportunidad de hacer mejoras en movilidad sostenible, pues no hay un plan para reducción de velocidad de los vehículos, ampliar aceras o bajar el tránsito en zonas puntuales.



Él sugiere implementar la peatonalización temporal de vías emblemáticas (Ajaví, Amazonas, Patria, Centro Histórico) y activar ciclopaseos de lunes a viernes de 07:00 a 10:00 y de 17:00 a 19:00, para facilitar viajes seguros de norte a sur.



Paralelamente, mayo fue un mes importante para la venta de bicicletas. Andrés Tapia, director de Ecuacyclo, dice que la demanda creció y se mantiene en junio, en contraste con marzo y abril, cuando estuvo casi paralizada. “Los clientes buscan bicicletas para transportarse de manera más segura y hacer ejercicio”, señala.



La empresa, fabricante e importadora de bicicletas, tiene 200 distribuidores a escala nacional. Las ventas de mayo del 2020 subieron en un 20% en relación con el mismo mes del 2019. De ahí que se analiza importar más, pues el 60% de su ‘stock’ es importado. El otro 40% es hecho en Ecuador. La fábrica tiene capacidad para hacer 100 000 bicicletas al año.



En Cuenca, decenas de personas hicieron un paseo por el Día Mundial de la Bicicleta el miércoles, con mascarillas. Jaime López, del colectivo Bici-Cuenca, cree que el aumento de ese medio de transporte por la pandemia hará de Cuenca una ciudad más incluyente.



Desde el 2019 está en marcha el sistema de Bici Pública con 240 unidades y 20 paradas. También hay 16 km de ciclovía, 6 km de bici-acera y 23 km de sendas de uso compartido.



Las restricciones también impulsaron una ordenanza para uso de bicicleta en Guayaquil, que fue aprobada el 22 de mayo, luego de dos años en espera. La pandemia “nos permitió demostrar que necesitamos una redistribución del espacio vial a favor de los ciclistas. Si ahora no se logra generar una infraestructura, cuando volvamos a la normalidad la gente va a tener otra vez miedo de salir en bici”, dice Alberto Hidalgo, de Masa Crítica.



El concejal Jorge Rodríguez indica que se tuvo en cuenta que hay 1 millón de bicicletas y triciclos en la ciudad. Y agrega que hay un plan de ciclovías que contempla el uso de calles exclusivas para estos vehículos en horarios determinados.



En Ibarra se suscribió el miércoles un Acuerdo Social para la Movilidad, dentro de la agenda por el Día Mundial de la Bicicleta. Instituciones y organizaciones sociales se comprometieron a impulsar una movilidad con seguridad y respeto entre peatones, ciclistas y conductores.

Los ibarreños están usando más las ciclorrutas que trazó el Municipio en la ciudad. Foto: Washington Benalcázar / EL COMERCIO



Jonathan Narváez, del equipo internacional Team Ineos, asistió. El pedalista profesional resaltó la importancia de incentivar el uso de la bicicleta e hizo un llamado para que se haga buen uso de la infraestructura vial. Unos 17 km de carriles para bicicletas se han trazado en la urbe y la meta, según Juan Manuel Mantilla, gerente de Movilidad del Norte, es llegar a 40 km este año.



En Riobamba, por el aumento de ciclistas, el Municipio habilitó una ciclovía de 12 km en las avenidas Canónigo Ramos y Juan Montalvo, que fueron señalizadas hace unos días.



El alcalde Napoleón Cadena indica que es un plan piloto que se extenderá a otras vías, como la Gonzalo Dávalos, para darle un espacio a gente como Luis Pilco, quien ahora sale en bici por temor a subir a un bus.



Con la imposibilidad de volver a la normalidad previa a la pandemia, la bicicleta ha ganado terreno también en ciudades como Bogotá, París, Barcelona y Lima, que han impulsado el uso de este vehículo.



De hecho, Bogotá es la ciudad más destacada de la región en el Copenhagenize Index, de las mejores ciudades del mundo para andar en bicicleta.



‘Tips’ de conducción segura de bicicleta

¿Qué hacer?



Se debe nanunciar las maniobras que se harán. Por ejemplo, poner el brazo horizontal cuando se va a iniciar la marcha o alertar sobre giros.



Usar prendas retrorreflectivas en el día y la noche y mantener en buen estado la luz delantera blanca y la luz trasera roja de la bicicleta.



Colocar un timbre en la bicicleta, para enviar una alerta de su presencia al resto de usuarios viales, tanto a pie como en otros vehículos.



Usar casco y elementos de protección como rodilleras y coderas, así como ropa adecuada para ciclear de forma segura y cómoda.



Se puede rebasar a otro vehículo si se anuncia con anticipación y si hay espacio suficiente para hacerlo: 1,5 metros de distancia lateral.



¿Qué no hacer?

No circular por pasos peatonales a superficie o elevados. Si se requiere hacerlo, hay que bajarse a empujar la bicicleta, controlando su volante.



Tampoco se debe conducir la bicicleta por la acera, pues se puede golpear o asustar a los peatones. Hay que usar ciclovías o calzadas.



Se debe evitar el uso de audífonos conectados a celulares, iPods y otros reproductores, porque pueden distraerlo y provocarle accidentes.



No se debe circular demasiado rápido. Adáptese a la velocidad de la calle por donde circula y a la de los peatones, para mantener el control.



No se aconseja ciclear demasiado cerca de los vehículos estacionados. Tampoco ir cerca de camiones o furgonetas en movimiento.