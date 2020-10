La pandemia no hace mella en los millonarios, cuyo número solo baja un 0,1%

LEA TAMBIÉN

Las fortunas superiores al millón de dólares solo bajaron un 0,1% en una primera mitad de 2020 donde la economía global se vio fuertemente golpeada, y la pandemia aún ha hecho menor mella en los supermillonarios con más de USD 50 millones, revela un informe presentado este jueves 22 de octubre del 2020 por Credit Suisse.

De enero a junio se redujo en apenas 56 000 el número de millonarios, por lo que el total se mantiene en 51,9 millones, mientras que la cantidad de supermillonarios bajó un 0,06 % (122 menos) para seguir en más de 175 600, según el Informe Global sobre Riqueza que publica anualmente el segundo mayor banco suizo.



China fue el país donde el aumento en el número de millonarios fue mayor en los seis primeros meses de este año (365 000 más), seguido de Países Bajos (74 000) y Alemania y Estados Unidos, ambos con 58 000 fortunas nuevas.



En el otro lado, y perjudicados por los vaivenes bursátiles pero sobre todo por las devaluaciones de divisas locales frente al dólar, el Reino Unido perdió 241 000 millonarios, Brasil 116 000 y México 56 000.



El 1% más rico tiene más del 40% de la riqueza



El informe recuerda que estos millonarios, que representan un 1% de la población adulta mundial, poseen un 43,4% de la riqueza global, mientras que solo un 2% de esta es propiedad de las personas con patrimonios inferiores a USD 10 000, que suponen un 54% de los adultos del planeta.



Con la casi ausencia de cambios en la cúspide de la pirámide económica, Estados Unidos sigue siendo el país con más millonarios del planeta, 20,2 millones (un 39% del total).



En segunda posición está China, con 5,7 millones (11%) y tercera es Japón, con 3,3 millones (6%).



Les siguen el Reino Unido, que concentra un 5% de los millonarios globales, mientras que Alemania y Francia tienen un 4% cada una, Canadá, Australia e Italia un 3%, y España, India, Corea del Sur y Países Bajos un 2%.



Pese a la estabilidad de las cifras, Credit Suisse resaltó en su informe que se detecta una gran movilidad en las grandes fortunas, con "un número inusualmente grande de nuevos millonarios y otro igualmente elevado de exmillonarios".



En el grupo de supermillonarios con más de USD 50 millones de patrimonio, también fue China la gran beneficiada, con 1 330 nuevas incorporaciones en la primera mitad de este año, seguida de lejos por Suiza (184 más) y Estados Unidos (121).



Por contra, ahora hay 609 supermillonarios menos en Brasil, 398 menos en el Reino Unido, 159 menos en Canadá y 154 menos en México.



Estados Unidos sigue siendo el país con más fortunas de esta magnitud, con más de la mitad del total (más de 89 000), mientras que 21 000 supermillonarios son chinos, 6 500 indios, 3 900 británicos y unos 3 700 franceses.



España no está en el top 10 de esta lista, aunque es el país de más de 1 882 supermillonarios, 78 menos que a finales de 2019.



Cada adulto ha perdido como media USD 325



El informe estima que la riqueza media por habitante adulto del planeta era a finales de junio de USD 76 984 (unos 65 000 euros al cambio de este jueves), un descenso del 0,4% con respecto a las postrimerías de 2019.



Sin la pandemia, Credit Suisse estimaba que la riqueza media por habitante podría haber ascendido un 1,3% en la primera mitad de 2020.



Dicho de otra forma, esperaba que cada adulto como promedio ganara en la primera mitad de este año USD 1 067 (902 euros) pero ha acabado perdiendo USD 325 (274 euros).



La riqueza global en los seis meses de pandemia ha llegado incluso a ascender un ligero 0,3% con respecto a finales de 2019, hasta los 400 billones de dólares, pero el informe desvela una enorme desigualdad de tendencias entre regiones.



Mientras en China se experimentó un crecimiento del 4,4 % en esa riqueza, en India un 1,6 % y en Norteamérica se mantuvo sin cambios, se redujo un 1% en Europa, un 2,5% en África y un preocupante 12,8 % en Latinoamérica, para Credit Suisse la región más golpeada económicamente por la pandemia, debido sobre todo a la caída de valor de muchas monedas locales frente al dólar.



"No hay pruebas de que la pandemia haya favorecido sistemáticamente a los grupos de mayor riqueza sobre los de menor riqueza, ni tampoco de lo contrario", aunque a nivel nacional en Estados Unidos si parece advertirse cierta reducción de la desigualdad, concluye el estudio del banco helvético.



No obstante, el informe sí reconoce que en la crisis sanitaria están pagando un precio especialmente alto grupos como las mujeres (por su alta representación en sectores como el turístico o el hostelero, muy golpeados por la pandemia), los jóvenes, las personas con poca calificación y las pequeñas empresas.