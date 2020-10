La pandemia del covid-19 pudo ser peor en México, asegura Ministro de Salud

LEA TAMBIÉN

La pandemia del covid-19 en México pudo "ser peor", apuntó este jueves 22 de octubre del 2020 el secretario de salud federal, Jorge Alcocer Varela, al defender su gestión en una comparecencia ante la Cámara de Diputados.

Las cifras de contagios y fallecimientos no son para enorgullecerse pues "hay 15 casos confirmados por cada 100 000 habitantes y 10 decesos por cada 100 000 habitantes, no es para enorgullecernos y debemos estar conscientes de que pudo ser peor", afirmó el secretario.



Recordó que ante la pandemia la respuesta gubernamental y social se ha enfocado "en salvar vidas y para ello se han aplicado medidas de prevención del contagio y para evitar el colapso, en ningún momento se ha saturado el sistema de salud".



Aseguró que el Gobierno actual recibió de administraciones anteriores "hospitales sin terminar y un déficit de 200 000 plazas de profesionales de la salud".



Sin embargo, consideró que el país saldrá de la pandemia con un "mejor sistema de salud" que el que tenía previo a la misma.



Agradeció el apoyo de los Gobiernos estatales, sector privado y las fuerzas armadas en la tarea para reacondicionar más de 1 000 hospitales en todo el país.



Recordó que ocho estados del país están en riesgo de un posible rebrote de covid-19 pese al descenso en el número de casos activos y además aclaró que 20 entidades acumulan ya 12 semanas consecutivas a la baja.



"Cuatro estados siguen en una meseta, y en ocho asoma lo que yo llamo el heraldo de un posible rebrote", dijo el funcionario, aunque no aclaró cuáles son esas entidades.



México suma hasta este jueves 22 de octubre, 867 559 contagios y 87 415 muertos por el coronavirus SARS-CoV-2 desde que llegó la pandemia al país en febrero pasado.



En cuanto a los medicamentos oncológicos, reconoció que hay desabasto en seis para tratar el cáncer, pero aseguró que otros 25 se están suministrando sin problema.



Alegó que el problema oncológico infantil viene desde 2004.



Recibe reclamos



Durante la comparecencia del secretario de salud, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) que es parte de la oposición en México protestaron con mantas y 87 cruces que representan los más de 87 000 muertos en el país.



Incluso la diputada Martha Estela Romo le regaló una urna funeraria en forma de protesta, además de que reclamó la falta de pruebas para saber el número real de contagios y la falta de insumos para el personal médico.



Junto con Alcocer comparecieron también los directores de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo; el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, y del de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer.