La pandemia de covid-19 se acerca al millón de muertos en el mundo

Nueve meses después de su irrupción en China, la pandemia de covid-19 se acercaba este domingo 27 de septiembre del 2020 a la cifra simbólica de un millón de muertos en el mundo, entre múltiples rebrotes de casos en varios países europeos pero también en Nueva York o Rangún, aunque en Australia parecía estabilizarse.

En total, el nuevo coronavirus se ha cobrado 998 463 vidas, y ha contagiado a más de 32,9 millones de personas, según un balance de la AFP este domingo.



Estados Unidos es, con diferencia, el país más afectado en número de muertes y casos, con casi 205 000 fallecidos. Le siguen Brasil con 141 406 muertes, India con 94 503, México con 76.243 y el Reino Unido con 41 971.



En el estado de Nueva York, que fuera el epicentro de covid-19 en Estados Unidos, registró, por primera vez desde el 5 de junio pasado, más de 1 000 casos de contagio en un día.



No obstante, la situación es mucho mejor que en la primavera (boreal) , en los peores momentos de la crisis sanitaria. El miércoles, los restaurantes de la ciudad de Nueva York, que ya estaban atendiendo al aire libre, podrán reabrir sus salas, pero sólo al 25% de su capacidad.



En Asia, la capital económica y ciudad más importante de Birmania, Rangún, enfrenta un repunte de infecciones, que hace temer a los médicos que se constaten miles de casos nuevos en los próximos días.



Pese a estos rebrotes, en Australia, la situación parece estabilizarse. En Melbourne, la segunda ciudad más grande, el toque de queda nocturno en vigor se levantará el lunes, casi dos meses después de haber sido impuesto. Este domingo, en todo el estado solamente se constataron 16 nuevos contagios y dos muertes.



Un radio de 5 km



Los 5 millones de habitantes de Melbourne en lo sucesivo podrán dejar sus hogares en cualquier momento del día, ya sea para trabajar, hacer deporte o hacer la compra. Pero deberán mantenerse en un radio de cinco km alrededor de sus casas, so pena de sufrir una multa de casi 5 000 dólares australianos (3 .000 euros, unos USD 3 500).



En Europa, las restricciones se multiplican para contener los nuevos brotes. La región de Madrid, en España, se apresta a extender las restricciones en vigor a nuevas áreas. A partir del lunes, 167 000 habitantes adicionales --superando así un millón de personas -- solamente podrán salir de sus barrios para ir a trabajar, al médico o llevar a sus niños a la escuela.



Esta decisión provocó que cientos de personas de todas las edades se manifestaran el domingo en la capital española.



“¡No es confinamiento, es segregación!”, coreaba la multitud ante el parlamento de la Comunidad de Madrid, ubicado en el distrito de Vallecas (sur) , uno de los barrios humildes afectados por las medidas desde la semana pasada.



“A los ricos no les confinan”, rezaba uno de los carteles que se exhibieron durante la protesta.



En el Reino Unido, casi la mitad de Gales estará en confinamiento local: a partir de las 18:00 de este domingo, estará prohibida la entrada o salida en las ciudades de Cardiff y Swansea, salvo razones profesionales o estudiantiles.



En Francia, el gobierno endureció el jueves las medidas sanitarias para contener el coronavirus en once grandes ciudades, entre ellas París, donde los bares deberán cerrar a las 22:00 a partir del lunes.



Decenas de propietarios de bares, restaurantes y discotecas, así como representantes del sector hotelero, protestaron el domingo en París contra esta decisión.



“No entendemos cómo la población está más segura hacinada en el metro que en nuestros establecimiento, ni cómo el virus a 21H59 es inofensivo, pero matará a todo el mundo a las 22:01”, se indignó Stéphane Manigold, un portavoz del colectivo “Permanezcamos abiertos”.



Y el torneo de tenis de Roland Garros, comenzó el domingo en la capital francesa, con cuatro meses de retraso y con el aforo limitado a 1 000 espectadores diarios.



En Bruselas, bares y cafeterías también tendrán que cerrar sus puertas a las 23:00 (21:00 GMT) a partir del lunes.



Estas estrictas medidas provocan descontento y protestas en todo el mundo, como en Londres donde, el sábado, diez personas fueron detenidas y cuatro policías resultaron heridos en una manifestación que concentró a miles de opositores a las restricciones.



Carrera por una vacuna



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ahora teme que la pandemia provoque dos millones de muertes si el mundo no se moviliza con firmeza, y aumenta los llamados de una repartición equitativa de futuras vacunas.



La carrera de las vacunas ya comenzó y cada país quiere asegurarse que su población pueda disponer de dosis suficientes. Estados Unidos, Europa y Japón ya han reservado más de la mitad de las dosis que estarían disponibles en un comienzo.



En la Asamblea General anual de la ONU, América Latina y Australia reclamaron un acceso gratuito a futuras vacunas.



India, el mayor fabricante de vacunas del mundo, prometió el sábado a través de su primer ministro, Narendra Modi, utilizar sus recursos en la lucha contra la pandemia “en ayuda de toda la humanidad”.