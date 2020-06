¿Está bajo control la pandemia del covid-19 en Ecuador?

LEA TAMBIÉN

Han pasado tres meses y medio, y 3 828 muertos por covid-19 y 2 522 probables, desde que la pandemia golpeó al Ecuador y avisó a Latinoamérica de la emergencia sanitaria y económica por venir.

Y aunque el virus sigue circulando y matando en promedio a 37 personas por día en este país de 17,5 millones de habitantes, el gobierno cree tenerlo bajo control. “Hay una contención en la pandemia”, sostiene el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, en una entrevista con la AFP.



Médico de 62 años, Zevallos asumió esa responsabilidad con la crisis a rojo vivo en Guayaquil, el primer foco regional de contagio. Las viviendas se convirtieron en morgues y los hospitales reventaron ante la avalancha de pacientes tras la detección del primer caso el 29 de febrero.



Ecuador es el país latinoamericano con la tasa de mortalidad más alta por millón de habitantes (217) por delante de Brasil (192), que tiene una población 12 veces mayor y hoy es la segunda nación en el mundo con más contagios, después de Estados Unidos.



Con 45 778 casos y 3 828 muertos por covid-19 y 2 522 probables, hasta ayer, 12 de junio, del 2020, el país comenzó a relajar las medidas de confinamiento a mediados de mayo ante la baja de las muertes, las atenciones en emergencias y las llamadas de auxilio por enfermedades respiratorias, según Zevallos.



Aquí apartes de la entrevista al Ministro de Salud



¿Cómo está la pandemia hoy en Ecuador?



Creo está controlada la situación. Pasamos un muy mal momento en Guayaquil. Tenemos alta demanda de camas de terapia intensiva en Quito, en la provincia de Pichincha, pero en el resto del país la situación está bajo control. Eso quiere decir que no hay un aumento o un pico muy grande y al momento lo podemos sostener.



Sin embargo, la tasa actual es 251 casos por cada 100 000 habitantes...



Ecuador está en los primeros lugares en Latinoamérica y eso se debió al problema que tuvimos inicialmente en Guayaquil, donde hubo una gran cantidad de pacientes que se contagiaron de manera súbita y de manera masiva, que no permitió controlar y eso desbordó completamente las capacidades nuestras.



Llegamos a tener 4 604 atenciones diarias de enfermedades respiratorias en el mes de marzo y hoy estamos entre 1 000 y 1 041 en lo que va de junio, a nivel nacional. Hay una contención en la pandemia.



¿Y con respecto a los muertos?



En términos de fallecimientos nosotros llegamos a tener 207 casos de fallecimientos (hospitalarios) por coronavirus a nivel nacional en un solo día. A partir del 27 de mayo hasta esta fecha (10 de junio) a nivel nacional no se superan los diez casos diarios (en sanatorios públicos).



En Pichincha el aumento es de alrededor del 20 al 24% de fallecimientos (máximo 6 por día en las dos últimas semanas).



¿Todavía cree que un 60% de la población ecuatoriana será contagiada?



Son estimativos a nivel mundial, especialmente con lo que se ha tenido en la región asiática. En Europa eso cambió un poco y ahora en América Latina y particularmente en Ecuador.



Es posible que a los 120 días lleguemos al 60% de contagio y los números van a ser muy cercanos. En Quito cuando hicimos un estudio de un muestra representativa, encontramos que el 33% de la gente ya había adquirido inmunidad o tenía anticuerpos.



Eso quiere decir que el número de contagios se ha retenido por las medidas de aislamiento de las personas y las que dispuso el gobierno.



La tasa de transmisión del virus ha sido de menor impacto, más sosegado.



¿Qué está pasando con Quito, la ciudad más poblada del país (2,6 millones de habitantes? ¿Puede desbordarse la situación?



En las salas de terapia intensiva, en las de hospitalización, pero sobre todo de cuidados intensivos hay un aumento. Esto es la consecuencia de un pico de contagio que sucedió hace tres o cuatro semanas.



El 80 a 90% de la gente que se contagia no tiene síntomas o tiene muy leves. Del restante 10% que sí tiene síntomas, solo un porcentaje de ellos requiere hospitalización.



Pero va a ser muy difícil que se dé un contagio en Quito (4 549 casos), como el de mediados de mayo.