La pandemia del covid-19 provocó el cierre de uno de los clubes nocturnos más célebres de Corea del Sur

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Club MWG, uno de los clubes nocturnos más antiguos de Seúl, cerró definitivamente sus puertas este fin de semana, víctima de la pandemia de coronavirus.

Fundado en 1994, el Club MWG conoció su momento de gloria en los años 90 cuando los clubes nocturnos eran todavía raros en Seúl. Situado en el barrio nocturno de Hongdae, este espacio íntimo con capacidad para 200 personas debe su notoriedad a los grupos “indecisos” y a los famosos DJ que se han producido allí, así como a sus veladas LGBT.



Pero en la última década, el club nocturno ha tenido que hacer frente a una mayor competencia.



Además la pandemia de covid-19, que desde mayo ha obligado a cerrar varias veces todas las discotecas de Seúl, le asestó un golpe mortal.



“Tengo la impresión de que me están arrancando los miembros”, afirmó la propietaria , Kim Eun-hui, tras el cierre de su establecimiento.



Para mantener su club abierto, siempre luchó, no dudando en trabajar como obrera en la construcción, profesora particular o incluso como ama de llaves a tiempo parcial.



Sin embargo, desde la entrada en vigor de las medidas de restricción adoptadas para contener la epidemia, no ha podido ganar dinero suficiente para pagar el alquiler del establecimiento.



“No quería rendirme... pero finalmente sucumbió al coronavirus”, lamenta.



Los críticos culturales afirman que este club contribuyó a hacer de Hongdae una escena musical única en la década de 1990. Era conocido por sus conciertos underground -de música “indecisa”, pasando por el heavy metal- y por ser frecuentado por una juventud particularmente exuberante.



“Hemos perdido un símbolo que representaba a Hongdae”, subraya el crítico Kim Seong Su.



Los clientes habituales de este club se han visto abrumados por esta noticia.



“Estaba tan triste, me sentía tan mal que en un momento no podía decir nada más” comenta Kim Jong chun, de 40 años, que lo frecuentó durante casi veinte años.

“Me gustaba el ambiente que era muy diferente al de los otros lugares ” , subraya este antiguo asiduo. “He estado en otros lugares, pero ningún otro puede reemplazar al Club MWG.”