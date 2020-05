Panavial calcula en USD 10 millones las pérdidas al no cobrar peajes

LEA TAMBIÉN

Las operaciones se reiniciaron en las casetas de peajes a escala nacional desde el lunes 25 de mayo del 2020. La empresa Panavial informó este miércoles 27 de mayo que durante los dos meses y cinco días días en los que se paralizó el cobro se registraron cerca de USD 10 millones en pérdidas.

En el peaje de Machachi, por ejemplo, trabajaron cinco cubículos de cobro la mañana del martes 26 de mayo del 2020. El personal tenía mascarillas y guantes de protección. Los conductores se demoraban cerca de 15 segundos en ser atendidos para continuar su destino por esta vía que une a Quito con la Sierra Centro. No se registró aglomeración de vehículos.



En un protocolo general para el retorno progresivo de las actividades laborales en las estaciones de peaje, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas dispuso los lineamientos que deben ser cumplidos por estos trabajadores y las empresas.



Entre las 23 medidas generales de prevención están la dotación de alcohol o gel para uso de los empleados, desinfección frecuente en las áreas de trabajo, entrega de mascarillas, guantes y trajes.



Además se pidió a las empresas comprometerse a dar transporte a los cobradores para que acudan desde su casa al trabajo y viceversa.



Por otra parte, el Ministerio normó que los trabajadores no acudan a lugares donde haya aglomeración de personas fuera de sus jornadas para evitar contagios, no escupir en el piso o cubrirse el rostro con el antebrazo al toser o estornudar,



Uno de los conductores que pasó por el peaje de Machachi señaló que la economía de los ecuatorianos todavía está golpeada y debería mantenerse sin el cobro hasta que haya mayor movimiento comercial. El costo por pasar es de USD 1.



Otro, en cambio, tuvo temor de coger las monedas debido a la continua manipulación, por lo que las desinfectó antes de guardarlas en un compartimento.



Panavial además administra los peajes de Ambuqui en la vía Ibarra-Bolívar; San Roque, en Cajas-Ibarra; Cangahua, en el tramo de Guayallabamba-Santa Rosa-Cayambe; Cochasquí, Oyacoto, Panzaleo y San Andrés en el tramo Yambo-Riobamba.

A partir del día 20 de marzo del 2020, por orden del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se suspendió el cobro de peajes en todas las estaciones por la emergencia sanitaria por el covid-19.