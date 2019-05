En apretado conteo, opositor Cortizo encabeza resultado de presidenciales de Panamá

LEA TAMBIÉN

El exministro opositor Laurentino Cortizo encabeza por estrecho margen el conteo de votos de la elección presidencial de este domingo 5 de mayo del 2019 en Panamá, por delante del también opositor Rómulo Roux, quien adelantó que no reconocerá ningún resultado esta misma noche.

Con 89% de las mesas escrutadas, Cortizo lleva la delantera con el 32,9% de los votos, seguido de Roux con 31%, según la página web del Tribunal Electoral.



La diferencia es de unos 35.000 votos a favor de Cortizo, en esta elección a una sola vuelta.



“Al mantenerse una diferencia tan baja, obviamente tenemos que esperar. Tenemos que armarnos de paciencia”, dijo a periodistas Osmán Valdés, director de organización electoral del Tribunal Electoral.



Sin embargo, Roux, quien ha sido apoyado por el detenido expresidente Ricardo Martinelli, del que fue su canciller, anunció que no reconocerá ningún resultado esta misma noche.



“Nosotros hoy (domingo) no vamos a aceptar ningún resultado de las elecciones que se han dado para presidente”, dijo Roux sin que el Tribunal proclamara aún un resultado.



“Tenemos información de irregularidades y nosotros no vamos a reconocer el resultado hasta tanto contemos las actas”, añadió.

En tercer lugar aparece, con 19,7% de los sufragios, el candidato independiente Ricardo Lombana.



“Todo indica que todavía faltará un tiempo para que se defina quién será el próximo presidente de la República, si Cortizo o el señor Roux”, dijo Lombana al reconocer su derrota.



Cuando el Tribunal reconozca un ganador “ haremos la llamada al próximo presidente electo felicitándolo y reconociendo su triunfo ” , indicó.



Cortizo era el favorito de las encuestas sobre Roux, al que Martinelli le ha mostrado su apoyo desde la cárcel. El expresidente está siendo bpor presuntamente espiar a opositores durante su mandato (2009-2014) .



El vencedor sustituirá en el cargo al mandatario Juan Carlos Varela, quien no se presentó a la carrera ya que la Constitución panameña no permite la reelección inmediata.



“Nito”, como se le conoce a Cortizo, fue ministro de Desarrollo Agropecuario durante el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009) , pero dimitió de su cargo por discrepancias con el Tratado de Libre Comercio que se negociaba entonces entre Panamá y Estados Unidos.