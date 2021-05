Panaderías con promociones y servicio a domicilio por el Día de la Madre

El próximo domingo 9 de mayo del 2021 es el Día de la Madre y en 16 provincias del Ecuador hay confinamiento durante los fines de semana para detener el avance del covid-19. Las panaderías y pastelerías recurren a promociones, sorteos, ventas en línea y servicio a domicilio para atraer a los clientes y recuperar las ventas.

Alfonso Peñaloza, presidente de asociación de chefs pasteleros y chefs panaderos de Ecuador (Acppe), señaló que el confinamiento de los fines de semana y el toque de queda les ha afectado de manera directa a las panaderías, que han visto una reducción en sus ventas de hasta el 40%.



El año pasado (2020) ya hubo una reducción en las ventas, aunque el confinamiento durante los fines de semana no era total, sino que empezaba a las 14:00, y se podía vender durante las mañanas, agregó.



Los postres y pasteles han sido una forma de homenajear a mamá por su día, en muchos casos representa hasta el 8% del total generado de todo el año, según la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador.



La panadería PaneFresco, ubicada en San Carlos, norte de Quito, ofrece sus productos a través Instagram y WhatsApp para incrementar sus ventas. Además, ha implementado el servicio a domicilio, uno de sus colaboradores se dedica a entregar los pedidos a los clientes.



Evelyn de Segura, representante del local, señaló que esta panadería entrega sus productos en Quito, los valles y otras provincias. El servicio no tiene costo adicional hasta una distancia de 1,5 kilómetros, esta es una estrategia para llegar a sus clientes.



Además, esta panadería está promocionando la segunda torta de chocolate a mitad de precio durante esta semana. Esperamos que el jueves, el viernes y el fin de semana con el servicio a domicilio se active la venta de pasteles por el Día de la Madre, señaló Segura.



La panadería Damasco's Bakery está realizando el sorteo de un postre por la celebración. Teodolfo Cabrera, gerente del local, señaló que también han incrementado el servicio de entrega a domicilio con un motorizado propio. Asegura que las plataformas de delivery tienen comisiones altas y prefieren tener su propio servicio.



En esta panadería, ubicada La Magdalena, en el sur de Quito, el producto preferido por los clientes en el día de la Madre es la torta de zanahoria. También promociona sus productos y servicio a domicilio en Instagram. Las compras mayores de USD 25 no tienen costo por el servicio de entrega.



Otras empresas también se han visto afectadas por el confinamiento y las bajas ventas en panadería durante los fines de semana, señaló Peñaloza, también propietario De la Cuadra Panadería Artesanal, ubicada en el sector de la Kennedy, en el norte de Quito.



Según la línea Maestro de La Fabril, que distribuye productos a 5 000 panificadoras del país, los directamente afectadas son las panaderías de barrio, actividad económica que representa el sostenimiento de miles de personas a quienes emplea y sus respectivas familias.