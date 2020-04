Pamplona suspende las fiestas de San Fermín en julio por el coronavirus 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las célebres fiestas de San Fermín en Pamplona, que cada julio atraen a miles de turistas de todo el mundo, fueron suspendidas por la pandemia del coronavirus, informó el martes 21 de abril del 2020 el Municipio de esta ciudad del norte de España.

“No existe otra opción para unas fiestas tan multitudinarias e internacionales como los Sanfermines” , que tienen lugar del 6 al 14 de julio y que incluyen los populares encierros, las carreras de toros por las calles, indicó la Alcaldía de Pamplona en una nota de prensa.



Los responsables locales advirtieron que “parece complicado” que puedan postergarse para otra fecha este año, en una España que es el tercer país del mundo con más fallecidos por el nuevo coronavirus, con más de 21 200, y segundo en número de casos notificados, más de 204 000.



Esta decisión “por muy esperada que fuese, no deja de producirnos a todos un poco de tristeza”, dijo la alcaldesa de Pamplona en funciones, Ana Elizalde, quien sustituye a Enrique Maya, convaleciente de covid-19.



“Nuestras queridas fiestas están muy reñidas con el coronavirus”, concedió Elizalde.



Caracterizadas por la indumentaria blanca y pañuelo rojo al cuello de sus participantes, los Sanfermines son nueve días en los que no falta ni el vino ni el jolgorio y que atraen cada año a cientos de miles de turistas a la capital de Navarra (norte).



Entre sus estampas más conocidas destacan los encierros, a los que Ernest Hemingway dio fama mundial en 1926 en su novela ‘Fiesta’. Cada mañana a las 8 en punto centenares de corredores recorren unos 800 metros en las callejuelas de la parte histórica de Pamplona, seguidos por una manada de seis toros bravos y de varios cabestros, hasta llegar a la plaza de toros de la localidad.



Los encierros dejan cada año varios heridos y al menos 16 corredores han muerto en ellos desde 1910.



Los Sanfermines no habían sido suspendidos desde 1997, cuando parte de sus actividades se cancelaron por el asesinato por parte de la ahora extinta banda armada ETA del concejal Miguel Ángel Blanco, un caso que despertó gran indignación en toda España.



La pandemia del coronavirus ha llevado a anular en el mundo grandes eventos culturales, como el Festival de Jazz de Montreux, en Suiza, el Comic-Con de San Diego (EE.UU.) , la fiesta de la cerveza de Múnich, en Alemania, y en España las tradicionales Fallas de Valencia, unas populares fiestas que incluyen la quema de enormes figuras fabricadas durante meses.