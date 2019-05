Palestinos aceptan un alto el fuego en Gaza, según fuentes de Hamás y Yihad Islámica

LEA TAMBIÉN

Líderes palestinos en Gaza acordaron un alto el fuego con Israel este lunes 6 de mayo del 2019 dijeron tres funcionarios con conocimiento de las conversaciones, tras la mayor escalada de la tensión desde la guerra de 2014.

Gracias a la mediación de Egipto el alto el fuego entró en vigor a partir de las 4:30 locales (1:30 GMT) dijeron bajo condición de anonimato un responsable del movimiento islamista Hamás, en el control en la Franja de Gaza, y otro del grupo aliado Yihad Islámica. También un funcionario egipcio bajo anonimato confirmó el acuerdo.



Un portavoz israelí no quiso hacer comentarios al respecto. Israel no confirmó públicamente acuerdos previos de cese del fuego.



Un corresponsal en Gaza dijo que la situación era tranquila desde la hora a la que se suponía que había entrado en vigor el alto el fuego. Aparentemente no hubo disparos de cohetes palestinos ni ataques aéreos israelíes.



El representante de la Yihad Islámica dijo que el acuerdo de tregua se basaba en una relajación del bloqueo de la Franja de Gaza por parte de Israel.

Entre las medidas aceptadas estaría un alivio de los límites para la pesca, dijo, y mejoras en la situación relativa a la electricidad y el combustible en Gaza.



Wisam Zoghbar, representante del Frente Democrático para la Liberación de Palestina en Gaza, dijo en un comunicado que el acuerdo establece el cese de los ataques de Israel contra Gaza.



La escalada de la tensión comenzó el sábado, con una salva de cohetes disparados desde Gaza, que motivó ataques israelíes en represalia, y continuó el domingo.



Al menos 23 palestinos y cuatro israelíes murieron.