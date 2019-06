Palestinos detenidos por adelantar el fin del Ramadán y comer en público

LEA TAMBIÉN

Fuerzas de Seguridad palestinas dispersaron la mañana de este martes 4 de junio de 2019 una oración y detuvieron a fieles que festejaban el Eid al Fitr, que pone fin al mes sagrado de ayuno de Ramadán y que se esperaba fuese mañana pero varios países musulmanes adelantaron a hoy tras avistar anoche la luna.

Un grupo de fieles de la organización islamista radical Hizb ut-Tahrir, fue arrestado esta mañana en la ciudad cisjordana de Hebrón, tras decidir seguir la decisión de países como Arabia Saudí, que comenzaron el Eid hoy, frente a las instrucciones de la Autoridad Nacional Palestina, que contemplaban la ruptura del ayuno a partir de esta noche, como había decretado el muftí (líder islámico) de Jerusalén.



En Ramadán, cuando la mayoría de los musulmanes no comen hasta la caída de la noche, está prohibido en Cisjordania y Gaza comer en público.



La islamista Hizb ut-Tahir es conocida por su oposición a la Autoridad Palestina y, a nivel internacional, por la llamada al retorno del califato islámico.



"Hay que seguir a nuestro líder religioso, y este grupo sigue una agenda política propia y por eso eligió rezar esta mañana. Querían generar problemas entre la gente y lo que hicieron es algo que no está bien visto en la sociedad palestina", dijo a EFE Bassam Abu Labda, Secretario de la Waqf, institución islámica.



En la noche del lunes se produjo una división en el mundo musulmán en torno a la decisión de dar comienzo a la festividad del Eid al Fitr hoy martes o mañana miércoles.



Arabia Saudí informó anoche que comenzaría hoy martes, pero otros países árabes como Egipto, Jordania y Túnez anunciaron que, tras no haber avistado la luna, se celebraría el miércoles.



Autoridades religiosas musulmanas en Israel y Palestina tomaron la decisión de comenzar el miércoles, llamando a imanes que habían anunciado lo contrario a retractarse.