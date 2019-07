Pakta alerta sobre agresiones a personas Lgbti

LEA TAMBIÉN

Un llamado urgente a la Policía Nacional, a la Fiscalía General del Estado y a la Defensoría del Pueblo hizo Pakta, la tarde de este viernes 19 de julio del 2019. Según una publicación en Facebook, titulada "alerta", difundida en la página oficial de la fundación que defiende derechos de los Lgbti, una banda delictiva estaría agrediendo a personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexo.

En el post de Facebook, compartido por abogados de Pakta, se lee la denuncia de un hombre llamado Javier. Él cuenta que el miércoles 17 de julio, un amigo salió a tomar unas cervezas en Salinas. Indica que llegando a su casa y al bajar del taxi perdió el conocimiento. Entonces amaneció con la cabeza rota y marcas de quemaduras en el cuerpo con la palabra GAY, que le habían hecho con un fierro hirviendo.



¿Cómo empezó todo? Según el relato, compartido en Facebook, ese habría sido el desenlace de una serie de amenazas realizadas a través del teléfono, con mensajes de texto y correos electrónicos. Según quien escribe, no solo su amigo, sino también él, habría recibido las amenazas.



"Yo personalmente fui a la Fiscalía y simplemente me dijeron que no podían hacer nada hasta que no ocurra algo más. Realmente no puedo creer que no se investiguen este tipo de hechos", indica. Y pide ayuda, por si alguien conoce a un activista o a una organización que pueda ayudarlos.



El denunciante presentó fotografías del hombre supuestamente agredido, así como la imagen de un correo electrónico, en el que se lee, algo así como no más gays. En el texto se señala "estamos organizados, sabemos donde encontrarte. Pensaste que cambiando de fecha podrías librarte del castigo divino? Te estamos vigilando y empezaremos a gestionar acciones para infligir el castigo a todos los homosexuales que no cambien su comportamiento...".



La Fundación Pakta pide que el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado comiencen a investigar este caso, de oficio. Podría ser, indicaron, tratado como delito de odio o incluso tortura.