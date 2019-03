Países suspenden los vuelos de los aviones Boeing 737 Max 8 en su territorio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Al menos diez países y numerosas compañías aéreas de todo el mundo han decidido suspender temporalmente los vuelos del Boeing 737 MAX 8 después del accidente del pasado domingo de un avión de este modelo de la aerolínea Ethiopian Airlines, en el que murieron 157 personas.

Reino Unido, Francia, Alemania, Omán, Australia, Irlanda y Singapur se han unido este martes, 12 de marzo del 2019, a China, Indonesia y Mongolia, países que tomaron la decisión este lunes.



Entre las compañías que han optado por no volar con el Boeing 737 MAX 8 figuran la noruega Norwegian, Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico, la brasileña Gol, la india Jet Airways o la propia Ethiopian Airlines.



Las acciones de la compañía Boeing bajaron el lunes un 5,33% en bolsa -aunque llegaron a caer un 12%-, con lo que su capitalización bursátil se redujo en casi USD 13 000 millones de dólares. Los títulos del fabricante estadounidense caían hoy un 2% en la apertura.



Por su parte, el gigante aeronáutico Boeing indicó hoy que actualizará el software de control del vuelo de sus aeronaves del 737 MAX para "hacerlas aún más seguras" antes del mes de abril, la fecha límite que la Agencia Federal de Aviación (FAA, en ingles) ha previsto para imponer su aplicación mediante una normativa.



La firma estadounidense con sede en Chicago (Illinois) dijo en un comunicado que comenzó a desarrollar una mejora del software junto a la FAA tras el accidente de Lion Air en Indonesia en octubre de 2018, que la aplicará en su flota "en las próximas semanas" y se impondrá antes de abril.



Por su parte, Estados Unidos continúa mostrando confianza en Boeing a pesar de la cascada de suspensiones de uso del 737 MAX 8 en varios países.



"Sin cambios. Seguimos participando en la investigación del accidente y decidiremos los pasos a dar en función de los elementos recopilados", dijo un portavoz de la FAA , uno de los principales reguladores del transporte aéreo estadounidense, por correo electrónico.



La FAA tomó la dirección opuesta a varios países la víspera al no paralizar los 737 MAX 8, un alivio para Boeing, cuyo nuevo avión representó un tercio de las ganancias en 2018.



Las autoridades aéreas de Francia anunciaron este martes el cierre temporal del espacio aéreo del país a los Boeing 737 MAX, hasta que se aclare el accidente del domingo pasado.



La Dirección General de la Aviación Civil (DGAC) indicó en un comunicado que la decisión afecta a todos los vuelos comerciales efectuados por ese modelo con destino o salida desde Francia o que deban pasar por el país.



Reino Unido, por su parte, se ha convertido este martes en el primer país europeo que suspende los vuelos del Boeing 737 MAX 8.



Según la Autoridad de Aviación Civil británica, la decisión se ha tomado como "medida de precaución" y a la espera de que se aclaren las circunstancias del accidente de Etiopia.



La prohibición, que afecta a todos los vuelos que "despeguen, aterricen o sobrevuelen" el Reino Unido, se mantendrá "hasta próximo aviso".



El ministro alemán de Transporte, Andreas Scheuer, avanzó este martes en declaraciones a la televisión "n-tv" su intención de cerrar el espacio aéreo alemán al modelo 737 MAX 8.



Se trata del segundo país en Europa, tras el Reino Unido, en tomar esta decisión, que ya habían tomado previamente otros estados como Australia, Singapur, China, Indonesia y Mongolia.



Las autoridades de Australia también han suspendido hoy los vuelos de este modelo de Boeing, tanto en los trayectos internos como los procedentes de otros países.



El director ejecutivo de la Autoridad de Seguridad para la Aviación Civil, Shane Carmody, ha apuntado que la suspensión estará en vigor mientras el organismo recaba más información y revisa los riesgos.



Ninguna aerolínea australiana utiliza este modelo de Boeing, pero otras compañías, como Fiyi Airways, vuelan a territorio australiano con ese tipo de avión.



Otro país que ha anunciado hoy la suspensión temporal de los vuelos del 737 MAX 8 es Singapur.



La aerolínea de bajo coste SilkAir, filial de Singapore Airlines, cuenta con seis Boeing 737 MAX.



También en Asia, la aerolínea india Jet Airways ha dejado de volar con sus Boeing 737 MAX. La compañía cuenta con cinco aparatos de ese modelo.



En Latinoamérica, Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico y la brasileña Gol tomaron el lunes la misma decisión hasta que exista información clara sobre el accidente de Etiopía.



La aerolínea de las Islas Caimán, Cayman Airlines, se sumó también a la suspensión, al igual que la compañía marroquí Royal Air Maroc.



En la jornada de ayer, habían suspendido la actividad del Boeing 737 MAX 8 la Administración de Aviación Civil de China, el Ministerio de Transporte de Indonesia y la Autoridad de Aviación Civil de Mongolia.



El Gobierno de Omán ordenó también suspender todos los vuelos de aviones modelo Boeing 737 MAX con origen o destino en el sultanato, a raíz del accidente de Etiopía en el que murieron 157 personas.



El organismo de Aviación Civil omaní decidió suspender los vuelos de ese modelo del fabricante estadounidense "hasta nuevo aviso", informó la agencia oficial ONA, que no ofreció más detalles.



Omán es el primer país de Oriente Medio que anuncia la suspensión de vuelos.



La Autoridad de Aviación Irlandesa (IAA) informó que ha suspendido temporalmente por "precaución" todos los vuelos operados con variaciones del Boeing 737 MAX en el espacio aéreo del país, en línea con la decisión adoptada por otros Estados.