¿Qué países requieren pruebas de covid-19 para ingresar por vía aérea?

Los países actualizan frecuentemente los requisitos para ingresar por vía aérea a sus territorios debido a la avance de la pandemia. Por ello, previo al viaje, se debe consultar los sitios web de las aerolíneas o de las embajadas para conocer las exigencias como las pruebas negativas de PCR-RT covid-19.

En la actualidad, Perú, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras, España, Paraguay, Uruguay, Bolivia, entre otras naciones, exigen la presentación de estas pruebas con resultado negativo.



Panamá requiere que tengan una validez de 48 horas y El Salvador de hasta 72 horas. En el caso español se requerirá contar con esta prueba desde el 23 de noviembre y deberá tener una validez de 72 horas.



Se aplicará para todos los pasajeros procedentes de un país o zona de riesgo. Ecuador no está considerado dentro como de riesgo, sin embargo, en la actualidad, ningún turista puede ingresar a Europa, solo los europeos o los residentes de los países de la Unión Europea.



En cambio, el Gobierno Federal de Estados Unidos recomienda que los viajeros realicen una cuarentena de 14 días tras su llegada, pero no es una obligación. Sin embargo, los gobiernos estatales, locales y territoriales pueden tener restricciones de viaje, incluidos requisitos de pruebas, prohibición de salida en el país de origen y requisitos de cuarentena a su llegada.



Para obtener la información sobre la situación en cada uno de los 50 estados de esa nación se debe visitar el sitio web del departamento de salud de cada estado.



En el caso colombiano, desde el 5 de noviembre ya no se requiere la prueba PCR-RT de covid-19, pero cada viajero será rastreado por parte de su asegurador o la Secretaría de Salud del lugar donde permanecerá durante los siguientes 14 días.



Además, debe llenar el formulario Pre check-in migratorio disponible en el aplicativo Check-Mig dispuesto por Migración Colombia. Este proceso puede ser realizado desde 24 horas hasta una hora antes del viaje.



El vocero de Quiport, Luis Galárraga, señala que en ningún aeropuerto ecuatoriano se exige la prueba RT-PCR negativa para salir del país, por lo que es responsabilidad del pasajero cumplir con los requisitos que le exijan en el país de destino.



Por su parte, para ingresar al Ecuador desde el exterior, el viajero debe presentar una prueba RT-PCR para covid-19 con resultado negativo con una vigencia de hasta 10 días previos a su llegada y no tener síntomas al arribo. Además, debe llenar a su arribo los formularios Migratorio Especial y de Declaración de Salud.



Pero si llega sin la prueba deberá cumplir de inmediato el Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO) y tendrá que realizarse la RT-PCR en los laboratorios acreditados por el Gobierno ecuatoriano y asumir el pago.



Dentro del Ecuador, Galápagos es el único destino donde los pasajeros nacionales o extranjeros deben presentar el resultado negativo de una prueba RT-PCR hisopada realizada hasta 96 horas (cuatro días) antes del ingreso al archipiélago.



De acuerdo con la Dirección General de Aviación Civil se estableció que las pruebas realizadas en Ecuador deberán proceder de un laboratorio reconocido por la ACESS y el pasajero deberá llenar el Formulario de Declaración de Salud del Viajero para identificar el lugar de su permanencia.



Otro requisito es tener el salvoconducto emitido por el Ministerio de Turismo y gestionado por el operador turístico o el establecimiento de alojamiento turístico de Galápagos, que prestará los servicios en esta provincia.

Finalmente, se requiere la tarjeta de control de tránsito expedida por el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (oficina dentro el aeropuerto) y un seguro de salud obligatorio para los turistas extranjeros.