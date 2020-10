Mauricio Claver-Carone: ‘Países pequeños ahora son parte del liderazgo del BID’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Mauricio Claver-Carone, presidente del BID

¿Por qué invitó a Richard Martínez a formar parte de su equipo?

​

Presenté la consulta al Directorio y el Directorio la tratará la semana que viene (esta semana). Richard ha sido uno de los ministros más dinámicos de la región y uno de los que ha tenido los retos más abrumadores en cuestiones de lidiar con las finanzas y la deuda que heredó el gobierno de Lenín Moreno. Richard pudo desenredar ese tema y Ecuador ahora tiene una perspectiva económica mucho más positiva. Algo que quiero hacer es formalizar un mecanismo para ayudar a países en sus negociaciones de deuda y el que mejor reputación se ha ganado en ese aspecto es Richard.



¿Quién más integrará su equipo?



Marlon Tabora, quien se desempeñó como presidente del Banco Central de Honduras y estuvo en el Fondo Monetario, una persona con grandes capacidades técnicas. Él es el vicepresidente interino de Finanzas. Y propuse a Richard como vicepresidente de países y a Benigno López, ministro de Paraguay, como vicepresidente de sectores.



El artículo 153 de la Constitución establece que los funcionarios que ejercieron altos cargos en Ecuador no pueden ser parte de una institución financiera internacional acreedora del país hasta dos años después de terminar sus funciones. ¿Cómo ve el BID esta figura legal?



Como BID queremos respetar las leyes de todos los países. El equipo legal del BID consultó con abogados y constitucionalistas en Ecuador para asegurarnos de que no haya ningún tipo de violación y que todo esté acorde con la ley en Ecuador y al derecho internacional, que rige a los multilaterales.



Se le criticó por supuestamente buscar votos para ganar la Presidencia del BID y que, por eso, se estarían dando estos nombramientos. ¿Habrá funcionarios en su equipo de algún país que no votó por usted?



El New York Times me preguntó sobre qué personas he mirado en la región. Yo mencioné que hay personas dinámicas y, entre ellas, nombré a Richard. Eso no significa que todos van a estar en mi equipo, pero creo que sobra talento en la región y que hay que darle una oportunidad. El argumento de que hay algún tipo de acuerdo para su nombramiento es ilógico, ya que dos países pequeños como Ecuador o Paraguay tienen un accionar muy pequeño.



Los países pequeños no han estado representados en el liderazgo del BID, que más bien ha estado en los países grandes. Ahora tenemos la oportunidad de abrir esa puerta a países pequeños. Esto es importante porque 19 de los 26 miembros del BID son países pequeños. Esta va a ser la primera presidencia del BID en más de 60 años cuyo liderazgo y equipo de liderazgo, en su abrumadora mayoría, va a ser representada por países pequeños. Creo que esto debe ser un motivo de orgullo para ellos.



¿Qué otras líneas de trabajo están en su agenda?

​

Todos sabemos cuáles son los retos de la región. Sabemos que esta crisis es la peor que ha vivido la región, incluso peor que la crisis de la deuda de los años 80. Pero yo soy de las personas que ve el vaso medio lleno y en ese sentido hay oportunidades.



¿Cuáles?



Generar empleo y para eso deben darse tres factores. No es una receta mágica, es lo que se usa en Estados Unidos. El primero es dar financiamiento a las pymes. El segundo es generar condiciones para la inversión extranjera. Y, tercero, es la digitalización; sabemos que un aumento del 10% en la conectividad de un país trae consigo un alza del 3% del PIB.



¿Cómo el BID puede apoyar en esa tarea?



Las pymes lideradas por mujeres generan 10% más de ingresos que las de hombres. Pese a ello, tienen un menor acceso a financiamiento. Estoy obsesionado con dar mayor financiamiento a las mujeres. Se dará un enfoque enorme a la conectividad en áreas rurales. Y quiero crear un mecanismo financiero con BID Invest para crear incentivos para que los países sean más atractivos para la inversión; también habrá asistencia técnica.



¿Cómo ve la situación económica de Ecuador?



El presidente Moreno hizo frente a los problemas financieros y de deuda y no los pateó para la siguiente administración. Llevó a cabo negociaciones que le han dejado una estructura aliviada al siguiente Gobierno para poder enfocarse en la reactivación y en el crecimiento económico, así que -en ese sentido- soy optimista. Y así como hemos trabajado con el presidente Moreno esperamos seguir haciéndolo con el siguiente Gobierno.



¿Cuánto ha desembolsado este año y cuánto será en 2021?



Hemos desembolsado USD 735 millones. Para el 2020 solo falta aprobar una operación de transporte eléctrico. Para 2021, hay operaciones por USD 545 millones para: fortalecer la administración aduanera y tributaria; mejorar la conectividad digital; promover la innovación digital en el litoral; equidad para el acceso a la justicia; interconexión energética con Perú; y apoyo presupuestario para asegurar la provisión de servicios sociales de acuerdo con el programa del FMI.



Hoja de vida



Doctor en Derecho de la Universidad Católica de América y otros estudios. Entre varias de sus funciones están haber sido asistente Adjunto del Presidente de los Estados Unidos y director de ese país ante el FMI.