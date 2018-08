Ocho países de Latinoamérica exigen estatura mínima a aspirantes a la Policía

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Argentina, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela son los países latinoamericanos que exigen que los aspirantes a la Policía cumplan con requisito un mínimo de estatura. El tamaño de las personas que deseen ingresar a las fuerzas policiales varía dependiendo del país.

En Argentina, la Policía Federal de Argentina es la principal fuerza de seguridad. En la página web de la entidad se indica la estatura es una de las condiciones generales que deben cumplir los aspirantes.



Esto, según el sitio, de acuerdo a lo previsto “en el título II Capítulo V de la Reglamentación de la Ley para el personal de la Policía Federal Argentina” que establece que los hombres que desean ingresar a las fuerzas argentinas deben tener una estatura mínima de 1,65 metros y máxima de 1,95 metros mientras que las mujeres deben medir por lo menos 1,60 metros y no más de 1,85 metros.



La principal fuerza de seguridad de Bolivia es la Policía Nacional. En el año 2010 la estatura dejó de ser un requisito indispensable para los postulantes, sin embargo, en el 2012 el Comando General de la Policía volvió a imponer la exigencia como un requisito de admisión a las escuelas básicas policiales.



Esta decisión fue apelada en el año 2013 pues las medidas que se exigían- 1,70 para hombres y 1,60 para mujeres- superan el tamaño promedio de los bolivianos que es de 1,60 metros para los hombres y 1,45 para las mujeres. En el 2014, según informa el diario El Comercio de Perú, el Tribunal Constitucional de Bolivia declaró inconstitucional la medida y actualmente, la estatura no aparece como requisito para ingresar a las fuerzas.



En Brasil, los ciudadanos que aspiren a la Policía Federal deben cumplir una serie de requisitos. Sin embargo, ninguno de estos tiene que ver con la estatura y se enfocan más en un diploma otorgado por instituciones de educación superior reconocidas por el Ministerio de Educación de dicho país.



Entre los requisitos para ingresar a los Carabineros de Chile sí consta la estatura. Los hombres deben llegar por lo menos a 1,68 metros descalzos y las mujeres a 1,60. Otras condiciones que se piden a los aspirantes son: ser chileno, soltero, tener estudios de enseñanza médica, acreditar la salud física y tener “antecedentes penales intachables”, reseña la página de admisión de los Carabineros.



Los hombres deben presentar además su situación militar actualizada y tener entre 19 y 25 años al momento de ingresar al curso para ser policías. Para las mujeres, la edad es de entre 17 y 23 años.



La página web de la Policía Nacional de Colombia no pone la estatura como requisito para ingresar a las fuerzas. Los aspirantes deben ser colombianos, tener título de bachiller, ser mayores de edad y menores de 27 años, ser soltero y sin hijos y permanecer en ese estado durante el proceso de formación.



Otros requisitos para los colombianos que quieren formar parte de la Policía Nacional son no haber sido condenado a penas privativas de la libertad, no tener antecedentes disciplinarios o fiscales, no estar incurso en indagaciones o investigaciones en material penal, disciplinaria o fiscal, no tener multas pendientes derivadas de la imposición de medidas correctivas. El portal recomienda no tener multas pendientes de pago por concepto de infracciones de tránsito.



La Policía Nacional del Ecuador exige que sus aspirantes sí cumplan con una estatura mínima que para los hombres es de 1,68 metros y para las mujeres de 1,57 metros. Deben ser ecuatorianos de nacimiento o naturalizados y no ser menores de 17 años ni mayores de 24 años 11 meses a la fecha de la inscripción.



Se solicita además que los aspirantes posean título de bachiller legalmente registrado y refrendado por el Ministerio de Educación y un registro mínimo de 750 puntos en el examen Ser Bachiller. No deben haber sido dados de baja o destituidos- incluso por voluntad- de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional u otra entidad de seguridad regulada en el Código Orgánico de las entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público del Ecuador.



Además, quienes desean entrar en la Policía Nacional del Ecuador no pueden deber dos o más pensiones alimenticias ni haber recibido sentencias condenatorias o ejecutoriadas en su contra por violencia intrafamiliar o de género. De la misma forma no deben haber recibido una sentencia condenatoria ejecutoriada por cualquier delito y no tienen que poseer antecedentes penales.



México exige que los aspirantes a la Policía Federal sean ciudadanos mexicanos, tengan entre 18 y 37 años al momento de presentar la solicitud y que puedan acreditar que han concluido “al menos los estudios correspondientes a la enseñanza del nivel medio básico (secundaria”, según la página de la Policía.



Respecto a la estatura se exige un mínimo de 1,65 para los hombres y 1,60 para las mujeres además, no deben rebasar el Índice de Masa Corporal (IMC) de 34,9 kilogramos por metro cuadrado de estatura. Los hombres no deben tener un porcentaje de grasa corporal superior al 22% y las mujeres al 30%.



Esta entidad, según la Secretaría de Gobernación de México, permite “el uso de inserciones, dibujos o grabados sobre la piel que no sean visibles al portar el uniforme (no encontrarse en el rostro, cuello, antebrazos, manos, pantorrillas y tobillos), salvo el caso de delineado permanente en ceja, ojos y boca” así como el uso de perforaciones en el cuerpo de tamaño pequeño. También se solicita a los aspirantes que tengan buena conducta, no usen sustancias psicotrópicas o estupefacientes ni padezca alcoholismo.



En Paraguay la entidad que regula la seguridad es la Policía Nacional. Esta exige que quienes deseen ingresar sean de nacionalidad paraguaya y tengan entre 17 y 22 años computados hasta el 28 de febrero del año lectivo correspondiente para la Academia Nacional de Policía. En el caso del Colegio de Policía la edad debe oscilar entre los 18 y los 23 años.



Independientemente de la academia de formación, la estatura mínima es de 1,65 metros para los hombres y 1,58 metros para las mujeres. Mientras los aspirantes están en proceso de formación deben permanecer solteros y sin hijos.



La Policía Nacional de Perú exige que quienes se formen para ingresar sean solteros y no tengan hijos ni dependientes directos, sean peruanos de nacimiento, no tengan antecedentes policiales, penales ni judiciales. La talla mínima para hombres es de 1,70 metros y para mujeres de 1,63 el peso debe estar acorde a la estatura.



Además, los aspirantes no deben haber sido separados ni expulsados de centros de educación secundaria o superior o dados de baja por medidas disciplinarias o deficiencia psicofísica de alguna de las Escuelas de Formación de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional de Perú.



En Uruguay, la Policía Nacional exige que quienes quieran ingresar sean ciudadanos uruguayos o becarios extranjeros, solteros, tengan una edad máxima de 24 años y hayan aprobado la enseñanza secundaria.



Respecto a la estatura, en el caso de los hombres se pide un mínimo de 1,68 metros y un máximo de 2,00. Para las mujeres la mínima es de 1,60 y la máxima de 1,80. El peso y la complexión física deben guardar proporción con la estatura de los aspirantes.



En Venezuela, la entidad encargada de la seguridad es la Policía Nacional Bolivariana. Esta exige que quienes deseen ingresar sean venezolanos con edades comprendidas entre los 17 y los 24 años en el caso de bachilleres y 28 años para los profesionales.

La estatura mínima es de 1,55 metros para las mujeres y de 1,60 para los hombres. No deben poseer antecedentes penales ni haber sido destituidos de organismos policiales. También se exige que no posean perforaciones “con fines estéticos y no tener tatuajes en áreas del cuerpo que sean visibles”.