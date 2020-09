Cinco países europeos quieren crear 'corredores sanitarios' frente al coronavirus

LEA TAMBIÉN

Cinco grandes países europeos estudian la puesta en marcha de “corredores sanitarios” para facilitar los desplazamientos internos en la Unión Europea pese a la pandemia del covid-19, explicó este miércoles 23 de septiembre del 2020 el ministro francés de Transportes desde Madrid.

“Lo que falta hoy en día es una mejor armonización, incluso en los periodos en los que el virus circula más fuerte” en Europa, como es el caso actual de España y Francia, explicó el ministro Jean-Baptiste Djebbari a la prensa durante un desplazamiento a la capital española.



Francia, España, Alemania, Italia y los Países Bajos tratan de ponerse de acuerdo sobre una proposición común de protocolo para los transportes de cara a la próxima cumbre de jefes de Estado de la UE los días 1 y 2 de octubre.



La idea es “poner en marcha corredores sanitarios, o cuando hay niveles de circulación (del virus) más o menos similares, se instaura un protocolo sanitario que permite circular en unas condiciones controladas”, dijo Djebbari.



Entre los aspectos a negociar está la exigencia de un test a la entrada, qué tipo de test sería válido o la duración de una eventual cuarentena.



Los cinco países quieren acordar también las exigencias para acuerdos bilaterales con países exteriores a la Unión Europea.



El objetivo es evitar “las medidas no coordinadas, asimétricas, brutales, que en 24 horas descubres que tienes que hacer tests a esta o esa población”, apuntó el ministro galo.



La Unión Europea trata de acabar con la improvisación de las medidas nacionales frente a la propagación de la pandemia del covid-19 y armonizar los criterios sanitarios para evitar el bloqueo de la libre circulación de personas, uno de los fundamentos de la UE.



Pero los gobiernos continúan adoptando políticas diferenciadas en materia de restricciones de viaje.



Alemania, por ejemplo, recomendó a sus ciudadanos no viajar a Bruselas, algo que no han hecho países como Francia o España. Hungría, por su parte, prohibió la entrada en su territorio a la mayoría de ciudadanos de otros países de la Unión.