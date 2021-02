Pago del predial se mantuvo en seis ciudades de Ecuador pese al covid-19

La recaudación del impuesto predial no ha tenido tantas repercusiones en las finanzas de los municipios, pese a la pandemia del covid-19.

Los habitantes de Cuenca, Portoviejo, Santo Domingo, Ambato, Ibarra y Esmeraldas han cumplido con normalidad el pago de este tributo, desde los primeros días de enero.



Los cabildos habilitaron canales digitales para evitar las aglomeraciones en las ventanillas y eso alentó a los ciudadanos para que no dejen de lado esta obligación, pese a la falta de liquidez en los hogares.



En Cuenca, hasta el pasado lunes se habían recaudado USD 4,2 millones, que representaron un 12% menos de lo que ingresó en enero del 2020.



Según Patricio Abad, director Financiero del Municipio, por la crisis económica que enfrentan las familias por la pandemia del covid-19, sí planificaron una menor recaudación durante el primer mes. “Pero hemos tenido una respuesta positiva de los contribuyentes por los descuentos”.



Esto ha sido posible, agregó Abad, por las facilidades de pago que se dio a la población mediante canales digitales y puntos fijos, con extensión de horarios de 07:00 a 19:00.

En Portoviejo, la respuesta ha sido positiva y sus autoridades consideran que la recaudación lograda hasta el momento es una respuesta a la ejecución de obras que no se detuvieron pese a la emergencia sanitaria.



En lo que va del 2021, más de 23 000 personas han acudido a cancelar sus impuestos prediales en la capital manabita.



Hasta el 15 de enero, la recaudación alcanzó USD 3 082 796, mientras que en el 2020, durante ese mismo período, fueron USD 3 198 250.



Victoria Zamora, tesorera del Municipio, aseguró que la mayoría de los pagos se han hecho a través de la página web y en los 250 puntos de recaudación externos. Por la pandemia ha disminuido en un 22% la recaudación en ventanillas.



En Ambato, los ingresos obtenidos hasta ahora disminuyeron apenas 1% con relación a enero del año pasado.



Priscila Fernández, directora Financiera del Municipio, explicó que la crisis generada por el covid-19 incidió en la reducción de la recaudación, sin embargo, dijo que el impacto no es mayor y no afectará al presupuesto anual.



Fernández señaló que el mayor impacto será por la contribución especial por mejoras, ya que el Concejo decidió no incrementar los montos en la proyección de este año.



Según la funcionaria, en Ambato también se han aprovechado los descuentos de los primeros días, y con los recursos que ingresen se podrán financiar varias obras.

En Santo Domingo, la contribución registrada hasta el pasado jueves se acercaba al 45% de todo lo que se obtuvo en el 2020 por prediales.



Para el director Financiero, Marcelo Ibarra, es una situación significativa ya que se preveía que pocas personas se acercarían a pagar este año.



Este Cabildo animó a sus habitantes a que cumplieran con el pago del impuesto mediante una campaña de entrega gratuita de medicinas y atención médica en las mismas instalaciones donde está el Municipio. En la parte baja de ese inmueble se instaló una clínica móvil para atender a los usuarios que se acercaran a ella luego de cumplir con el pago.



En Ibarra, la recaudación del 2021 superó las expectativas. Entre el 4 y el 28 de enero último, se alcanzó un 7% más de lo que ingresó en el mismo período del año pasado.



Eduardo Acosta, tesorero municipal, asegura que no hay incremento en el valor de esas contribuciones, ya que los avalúos de los inmuebles se actualizan cada dos años.



Para evitar aglomeraciones el Cabildo también activó un botón de pagos en línea.



La recaudación del impuesto predial en Esmeraldas ha sido satisfactoria porque los contribuyentes buscan beneficiarse del descuento del 10% del 1 al 15 de enero.



Para este año se proyecta una recaudación de USD 3 millones, una cifra que se asemeja a la del año anterior.