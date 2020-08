USD 91 millones requiere el IESS para pagar el decimocuarto a jubilados

LEA TAMBIÉN

Los pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de la Sierra y Amazonía, que decidieron acumular la decimocuarta pensión, recibirán este jueves 20 de agosto USD 400 adicionales en su cuenta.

Este monto, que equivale a un salario básico unificado, se consignará junto con las pensiones mensuales de jubilados y beneficiarios de montepío, precisó la entidad.



En total, 225 596 personas tendrán derecho a este beneficio, conocido también como bono escolar, de manera acumulada. Entre ellos se encuentran jubilados por vejez, por invalidez, por incapacidad y montepío.



Mientras tanto, 64 650 pensionistas que optaron por cobrar de forma mensual este bono recibirán USD 33,33.



Marcelo C., jubilado por vejez, espera que estos USD 400 adicionales le ayuden a solventar ciertos gastos relacionados con su hogar. Con estos priorizará la compra de los alimentos y el pago de los servicios básicos, que tiene pendientes.



Rosa G., quien recibe el montepío tras el fallecimiento de su esposo, usará este dinero para cubrir los gastos de la comida y para su salud. Ella tiene hipertensión y requiere de medicamentos permanentes.



El IESS debe cubrir la obligación en medio de problemas de liquidez. Para efectuar este pago acumulado a los pensionistas, la entidad requiere de USD 91,9 millones. Estos recursos provendrán de los aportes de afiliados y la rentabilidad del dinero que administra el Banco del IESS (Biess).



Patricia Borja, analista en seguridad social, expresó que esta entidad recurre a este mecanismo de financiamiento porque todavía no ha reformado la tabla de aportes de los asegurados para cubrir las prestaciones adicionales que entrega a la población jubilada.



Estas son la decimotercera y decimocuarta pensiones y el auxilio funerario.

Además, influyen –según Borja- las desafiliaciones que se han producido debido a la crisis generada por la pandemia y la deuda del Estado en el pago del aporte del 40% para financiar las pensiones.



Hasta antes de diciembre del 2019, el IESS cubría una parte de las decimotercera y decimocuarta pensiones y el auxilio funerario con un descuento del 2,76% a las pensiones de los propios jubilados.



Sin embargo, el 18 de diciembre del 2019 la Corte Constitucional (CC) ordenó que se dejara de hacer esa retención ya que la Carta Política del 2008 prohíbe descontar o retener valores a los jubilados.



La CC dispuso también un plazo de 180 días para que el IESS, sobre la base de estudios actuariales, determine el costo de esas prestaciones y reforme la tabla de aportación para que sean los afiliados activos quienes aporten para cubrir el gasto por el décimo.



Este Diario consultó la semana anterior al IESS sobre el nuevo mecanismo de financiamiento de la decimocuarta pensión, pero la entidad no proporcionó mayores detalles.



Jorge Wated, presidente del Consejo Directivo de la entidad, ha señalado que ya cuenta con los estudios actuariales para definir la medida y que se analiza un incremento del aporte, fijo o progresivo.



Borja expresó que debido a la pandemia de covid-19 se modificó el plazo para definir la forma para cubrir los bonos extras. Ahora, la entidad tiene hasta los primeros días de septiembre próximo para cumplir con la disposición de la Corte Constitucional.



El IESS, sin embargo, aseguró que garantizará el pago oportuno de las pensiones jubilares y montepíos, incluyen do el pago de la decimocuarta pensión, como fija la Ley de Seguridad Social.



Para el cobro de estos valores, la Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca) recomienda a los pensionistas utilizar medios virtuales para realizar transacciones, utilizar cajeros o ir al autobanco. Con estas medidas se busca evitar aglomeraciones en las entidades y, así, mitigar los contagios.



En el caso de las personas que no cuenten con una tarjeta de débito, Julio José Prado, presidente de la Asobanca, mencionó que los clientes pueden solicitar una en el banco y pedir a un familiar de confianza que le enseñe a manejarla.



Quienes prefieran acudir a las agencias deben cumplir con los protocolos de bioseguridad. Es decir, usar mascarilla, mantener el distanciamiento y mantener limpias sus manos. En el caso de exteriores, usar gel antibacterial. Los jubilados tendrán atención preferencial.