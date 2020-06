¿Padres no han podido visitar a sus hijos a causa del covid-19?

LEA TAMBIÉN

Ángel (nombre protegido) recibió una llamada la mañana del sábado 25 de abril del 2020. La mamá de su hija, de 3 años, lo contactó para decirle que la pequeña estaba enferma. Él no podía viajar desde Quito hasta Sucumbíos, donde vive, debido a las restricciones de movilidad por la pandemia del covid-19.

“Fue desesperante tratar de solucionar algo desde acá (Quito). Pensábamos que tenía coronavirus”, cuenta Ángel. Antes de la pandemia, él organizaba su tiempo para viajar a visitar a su hija. Ahora, su contacto se limita a llamadas telefónicas.



Desde el 13 de marzo pasado, los niños, niñas y adolescentes permanecen en casa debido a la suspensión de clases. Esa fue una de las medidas adoptadas para precautelar su seguridad. Tres días después, el 16 de marzo del 2020, el presidente Lenín Moreno decretó el estado de excepción y con ello inició la fase de aislamiento para contener la propagación del covid-19.



Las restricciones de movilidad derivadas de esa decisión obligaron a cambiar las dinámicas de todas las familias, entre ellas las de niños y niñas con padres separados.



Para Jorge (nombre protegido) el inicio de la denominada nueva normalidad coincidió también con el fin de su matrimonio. Un mes después empezó la cuarentena y desde entonces no ha podido ver a sus dos hijas.



Jorge cuenta que la imposibilidad de movilizarse y el riesgo de contagio a la abuela de las niñas han incidido en la decisión de solo comunicarse mediante medios virtuales. Actualmente, él y la madre de sus hijas no tienen un acuerdo de cómo llevar el régimen de visitas y espera que puedan llegar a consensos una vez que pase la fase de distanciamiento social.



Historias parecidas se repiten en estos meses. La nueva normalidad cambió la dinámica de Ema, una niña de 8 años. Su padre, Bebeto Molina, cuenta que cerca de un mes no pudo verla. Ambos padres decidieron no poner en riesgo su salud. Así, el tiempo que Ema pasaba en la casa de su papá se interrumpió.



Molina comenta que fue la oportunidad para explorar otras formas de comunicación. Encontró en las videollamadas y la tecnología una forma de mantener un contacto regular con su hija.



“Hubo videollamadas y conversaciones en Zoom. Fue interesante porque provocó que pudiésemos hablar mucho más. Desde ese lado se puede contar algo positivo”, comenta Molina.



Ahora, el nuevo acuerdo entre ambos padres es que Ema permanezca dos semanas en la casa de mamá y una semana con Bebeto. Cada traslado lo hacen con todas las medidas de seguridad posibles. “No tomamos transporte público. Nos movilizamos en nuestros vehículos para evitar riesgos y siempre con mascarilla”, dice.



Este Diario intentó obtener los datos del Consejo de la Judicatura sobre denuncias o casos iniciados respecto a la imposibilidad de ejercer el régimen de visitas. Sin embargo hasta el cierre de esta nota no se contaba con esa información.



Los epidemiólogos señalan que hay que tomar en cuenta que aunque los niños, en general, no suelen desarrollar complicaciones cuando se contagian, pueden infectar a otras personas de la familia. Las restricciones implican no acudir a reuniones, no frecuentar otras casas y movilizarse solo para hacer compras y para acudir al trabajo.



Ángel espera que con el cambio en las restricciones pueda viajar a Sucumbíos en los próximos días. Su viaje estaba programado para marzo pasado. Guarda con ilusión una bicicleta, que espera entregarle pronto a su hija.