Padres solicitan rebaja en el valor de las pensiones escolares en Latacunga

Un grupo de padres de familia, representantes de la Unidad Educativa San José La Salle y autoridades del Ministerio de Educación de la ciudad de Latacunga se reunirán mañana, jueves 9 de julio del 2020.

En la sesión de trabajo analizarán el tema sobre la reducción en el valor de las pensiones. Los padres de la institución educativa pidieron que sea el 25% y no el 15% como solicitaron los funcionarios del centro educativo.



Los progenitores realizaron el martes, 7 de julio, un plantón y una marcha en las calles de Latacunga. “Solicitamos que se dé cumplimiento a lo que establece la Ley de Apoyo Humanitario con el descuento del 25% en las pensiones, por la pandemia debe aplicarse la norma”, dijo Alberto Guaranga, representante de los padres de familia.



El costo de la mensualidad en el centro educativo religioso es de USD 126. Además, de un rubro de USD 10 que se destina a un seguro de vida y una lista de útiles que tiene un valor aproximado de USD 400.



“La pensión mensual que se pretende cobrar debe ser del 50% porque los niños no van a utilizar las instalaciones, internet y los servicios básicos de la institución. Las clases van a realizarse de manera virtual”, añadió Guaranga.



La primera reunión de conciliación se cumplirá mañana previa a la que se efectuará en la Gobernación de Cotopaxi el lunes 13 de julio. Los padres de familia no descartan continuar con plantones sino llegan a un acuerdo con las autoridades del centro educativo.



Víctor Olivo, director del distrito de Educación, aseguró que está prohibido el incremento de las pensiones escolares. “Vamos a conversar y llegar acuerdos”.



En Latacunga, hay 77 instituciones educativas fiscales, 34 privadas y cuatro fiscomisionales.