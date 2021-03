Padres pierden la custodia de sus hijos por el sobrepeso de los menores

Una jueza de Reino Unido retiró la custodia de dos menores de edad a sus padres en medio de preocupaciones por el sobrepeso de los adolescentes plantadas por los servicios sociales.

De acuerdo con información del medio español ABC, la jueza Gillian Ellis calificó el caso como "muy triste e inusual" y ordenó que los menores de edad sean llevados a hogares de acogida.



El sobrepeso de los adolescentes había sido motivo de preocupación de los servicios sociales del condado de Sussex, por lo que proporcionaron rastreadores de actividad física y pagaron la membresía del gimnasio para la familia.



Pero meses después se constató que el peso de los adolescentes no se había reducido. Sus rastreadores no mostraban grabaciones de sus actividades físicas ni asistieron de manera constante a citas del programa Weight Watchers que ofrece servicios para ayudar a las personas a perder y mantener su peso, señala el medio español.



Debido a esto, la jueza estimó que los padres de los menores de edad no comprendían la seriedad del problema de salud que tenían sus hijos. Asimismo aseguró que los progenitores no establecieron límites ni promovieron en casa una alimentación saludable.



A esto se suman informes que señalaban que el hogar en el que vivían los adolescentes estaba en malas condiciones y no habían recibido orientación sobre el cuidado personal.



La separación de la familia se dio porque la jueza consideró que los menores de edad necesitaban tener la oportunidad de "aprender formas de vivir de manera más saludable" y perder peso.

"Los padres satisfacen muchas de las necesidades básicas de los niños, pero la autoridad local se ha preocupado porque los padres no están satisfaciendo las necesidades de salud de los niños, ambos niños tienen un sobrepeso severo y los padres han mostrado una incapacidad para ayudarles a los niños a manejar esta situación", se lee en el fallo que retiró la custodia de los menores de edad a los progenitores.