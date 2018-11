Padres de niños abusados por un profesor realizaron un plantón en los exteriores de la Fiscalía del Guayas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

No emitieron declaraciones. Las madres de los seis niños presuntamente abusados por un profesor de música en noviembre del año 2017, reclamaron justicia. Lo hicieron vestidas con blusas negras y con una cruz de cinta del mismo color sobre sus bocas.

Ellas y sus allegados se congregaron la mañana de este viernes 16 de noviembre del 2018 en los exteriores de la Fiscalía del Guayas, ubicada en las calles Víctor Manuel Rendón y Córdova, centro de Guayaquil. Tenían también pancartas con el dibujo de un ángel.



Para hacer escuchar su voz, las mujeres usaron un parlante en el que transmitieron un audio. “Nada será igual para nuestras familias. En noviembre de 2017 nos cambiaron la vida”, decía.



Fue justamente en esa fecha, que el profesor acusado fue detenido por la Policía. Las denuncias contra el docente las pusieron las madres luego de conocer lo que él supuestamente les hacía a sus hijos en un salón oscuro, ubicado en el tercer piso de una unidad educativa particular.

Los padres de los niños, que denunciaron haber sufrido abuso sexual por parte de un profesor de música en un plantel particular de Guayaquil, exigieron que las autoridades actúen con justicia en este caso que afectó a menores de 3 y 5 años de edad. Foto: Enrique Pesántes/ EL COMERCIO



Las familias piden que las profesoras encargadas de cuidar a los menores de edad en la institución sean investigadas por la Fiscalía. El abogado de los padres, José Massú, dijo que los niños, de 3 y 5 años, señalaron que sus maestras de inicial estaban presentes cuando ocurrió el abuso sexual por parte de un profesor de música.



“Yo quiero hablar con las maestras y preguntarles por qué llevaron a los niños a un salón con vidrios polarizados, sin cámaras ”, expresó Massú. Según él, las profesoras podrían ser cómplices por ver el acto o negligentes por no haber cuidado de los menores de edad.



El jurista dijo que actualmente lleva dos causas. Una de ellas, no tiene fiscal designado y el proceso "avanza lento”.



Según él, el pasado 9 de octubre del 2018 pidió a una fiscal ampliación de las investigaciones. La funcionaria, al parecer, se negó. Massú expuso una queja ante el Ministerio público y por eso la fiscal encargada decidió excusarse del caso.



La Fiscalía del Guayas no se pronunció por las quejas de Massú ni tampoco por el plantón.