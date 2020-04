Los padres de familia exigen la rebaja de las pensiones escolares en Cuenca

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El pago de las pensiones educativas preocupa a la mayoría de padres de familia que tienen a sus hijos en instituciones particulares y fiscomisionales de la capital azuaya. Ellos exigen la rebaja del 50% de los valores.

Este lunes 13 de abril del 2020 se reunieron los comités de padres de familia de más de 20 planteles educativos, los más grandes de la ciudad. Juntos analizaron la crisis económica y social que vive el país por la emergencia sanitaria del covid-19.



Todos coincidieron en que los jefes de familias están atravesando momentos difíciles y cambios inesperados como el cierre de sus negocios, despedidos, reducción de sueldos y nuevas cargas tributarias, lo que está minando en sus economías.



Por eso, extendieron una carta al presidente de la República, Lenín Moreno, para que dentro de sus medidas nacionales disponga la rebaja del 50% de las pensiones de los meses de abril, mayo y junio del 2020 y que se considere facilidades como diferimiento de pagos.



Además, que no se cobre valores por otros servicios que no están recibiendo, como el transporte escolar. Para Juan Carlos Pulla, presidente de esta comisión, los planteles educativos sí pueden hacerlo porque en estos meses tienen menos gastos en servicios básicos al no tener asistencia de estudiantes y maestros.



En la parte educativa esta comisión propone que cada unidad educativa diseñe las clases virtuales acorde a los diferentes niveles académicos para aprovechar las destrezas y los conocimientos de los estudiantes, acorde con sus edades.



También, que en las clases virtuales se priorice la enseñanza de las materias fundamentales como matemáticas, lengua, ciencias naturales, física, química, inglés y biología y las de especialización, según corresponda.



Otra propuesta es que cada docente grabe su clase y lo refuerce con vídeos, presentaciones, tutoriales para que los estudiantes -que por diferentes motivos (dificultades de acceso a internet o falta de dispositivos electrónicos)- no pudieron acceder en los horarios establecidos, puedan igualarse en un tiempo prudencial.



Pulla dijo que apoyan la decisión del Ministerio de Educación de culminar el año lectivo de manera virtual, "pues de lo contrario sería poner en riesgo a nuestros hijos y familias. Es necesario el aislamiento social para evitar el contagio del coronavirus".



Entre los firmantes de estas propuestas están los comités de las unidades educativas Rafael Borja, Rosa de Jesús Cordero, Asunción, Pasos, Técnico Salesianos, María Auxiliadora, Verbo, Pablo Sexto, entre otros, y cada día se suman más.



Según Pulla, los comités se unieron para dimensionar la problemática y porque sus pedidos no han tenido eco en los diálogos internos con las autoridades de cada institución educativa. “Más bien ya nos cargaron la planilla de pago del presente mes”.



El gobernador de Azuay, Xavier Martínez, dijo que está al tanto de este pedido y que si bien las instituciones educativas privadas tienen autonomía, el Ministerio de Educación como órgano rector, sabrá analizará el tema y tomar decisiones.



La ministra de Educación, Monserrat Creamer, dijo ningún establecimiento por falta de pago puede negar el acceso a las plataformas, rendir exámenes o finalizar el año en la Sierra.