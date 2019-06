Padres de familia de Comil participaron de marcha; Subsecretaría garantiza que investigación no afectará actividades 

LEA TAMBIÉN

El llamado Frente de defensa del Colegio Militar Eloy Alfaro (Comil), que incluye al Comité central de padres de familia y a excadetes, realizó una concentración en los exteriores del plantel, en el norte de Quito, este viernes 14 de junio del 2019.



Ellos se reunieron con globos, carteles y vestimenta con los colores de la institución educativa, luego de las denuncias de presunto abuso sexual y bullying, presentadas ante la Junta de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Quito. Y de la formación de una Comisión Interventora, en la que participa el Ministerio de Educación.



Padres de familia y exalumnos caminaron gritando consignas desde el plantel, ubicado en las avenidas Orellana y Amazonas, hacia la Subsecretaría de Educación de Quito, en el Ministerio de Educación, a donde llegaron a las 09:00. Allí una comisión fue recibida por el subsecretario de Educación de Quito, Luis Calle.



La reunión con las autoridades duró media hora. En ese tiempo la manifestación se mantuvo en los exteriores del edificio, en donde los padres de familia cantaban consignas relacionadas con los valores y la tradición del colegio militar, que ahora es fiscomisional y que como todos los planteles del país, está regido por el Ministerio de Educación.

Los padres de familia pidieron que se garantice la normalidad de las actividades académicas en el plantel. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Jessenia Montenegro, representante del Frente de defensa, dijo que la intención del colectivo no es esconder las denuncias por presunto abuso sexual a un niño de ocho años, dentro del plantel y por bullying a otro chico de 13. Pide que se tomen las decisiones adecuadas y que se transparente la información sobre lo sucedido.



Olga Maila, madre de familia, comenta que las autoridades de la institución no han informado sobre las personas involucradas en las denuncias. Cree que para proteger a sus hijos es necesario que se diga toda la verdad. Salió a la manifestación en defensa de la institución, asegura, y no de ninguna autoridad ni persona del plantel.



Luego de que la comisión se reunió con el subsecretario Calle, Carlos de la Rosa, presidente de la Asociación de excadetes, dijo que les pidieron a las autoridades de Educación no aceptar presiones externas y ellos les garantizaron el respeto de la ley y la institucionalidad.



Las denuncias, dijo el excadete, están siendo tratadas en el marco legal, con las instancias responsables. Además señaló que no han tenido acercamiento con los padres de las posibles víctimas. “No podemos interceder en ese sentido porque significaría interferir con la ley, que ya está actuando”.



El subsecretario de Educación, Luis Calle, señaló que se garantiza que los estudiantes del Comil sigan en sus actividades académicas con normalidad, ya que la preocupación de los padres -asegura- radica en aquello. Además dijo que desde el Distrito Educativo 5 se lleva adelante un proceso de atención al que invitaron a participar a las autoridades del plantel.



El 21 de junio, indicó Calle, la Comisión Interventora creada por la Junta de Protección de Derechos, para revisar la situación del plantel presentará un informe que servirá como insumo para el trabajo que realiza conjuntamente la Junta Distrital de Resolución de Conflictos.



La Junta de Derechos dispuso la suspensión del rector cuando se conoció la segunda denuncia dentro del plantel. Sin embargo el coronel Luis Pozo continuó en funciones. Actualmente dejó el cargo y el vicerrector asumió ese puesto de manera temporal, ya que la disposición de la Junta es mandatoria.



Calle también precisó que los estudiantes involucrados en el caso al momento reciben clases en la modalidad de