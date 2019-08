Padres de familia molestos por cierre de Guagua Centro en La Bota

LEA TAMBIÉN

En el barrio La Bota, al norte de Quito, un grupo de padres de familia decidió tomarse la vía como medida de protesta ante el anuncio del cierre del Guagua Centro que funciona en el barrio. Al lugar asistió Liliana Yunda, presidenta del Patronato San José, quien está a cargo de los Guagua Centros, para dialogar con las personas que se sienten afectadas. Tras la reunión, las personas habilitaron la vía.

Los padres de familia están indignados ante la decisión. Manifiestan que les indicaron que habrá una reubicación del centro, del que se benefician también moradores del barrio Puertas del Sol.



"Como ustedes podrán ver esto no es un Guagua Centro y no es de mi administración, es de la administración anterior que por cumplir la promesa de 200 centros no les importó los lugares", manifestó Liliana Yunda.



Según explicó Yunda, el Ministerio de Salud, el Patronato y los Bomberos habrían emitido informes sobre los establecimientos que no cumplían con los requisitos, el de la Bota fue uno de ellos. Señaló, además, que los 40 niños serán reubicados inmediatamente y los padres contarán con un sitio donde dejar a sus hijos hasta que cumplan los tres años.



Una de las madres de familia, Vanesa Muzo, manifestó que están preocupados porque la reubicación implicará más gastos de transporte. "Si quitan este Guagua Centro varios sectores serán perjudicados", dijo.



"Mi hijo viene feliz a esta guardería. Nuestros niños están acostumbrados y nunca les han maltratado aquí ", manifestó Teresa Arboleda, una madre que se siente afectada. Ella necesita de este lugar pues se complica su horario de trabajo si tiene que desplazarse hacia otro lugar para dejar a su pequeño de dos años.



"Tuve que ir a pedir un cupo y nunca me lo dieron. Me han indicado que hasta el 3 de septiembre me abren un cupo pero no puedo esperar. Vengo de Llano Grande", sostuvo preocupado Julio Díaz, un padre de familia que acudió a la protesta.



Las personas que trabajan en el Guagua Centro indicaron que no les han dicho a dónde irán a trabajar y que les adeudan pagos desde el pasado mes de abril de este año.