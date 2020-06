¿Papás separados no pueden visitar a sus hijos por el covid-19 en Ecuador?

LEA TAMBIÉN

Ángel (nombre protegido) recibió una llamada la mañana del sábado 25 de abril del 2020. La mamá de su hija, de 3 años, lo contactó para decirle que la pequeña estaba enferma. Él no podía viajar desde Quito hasta Sucumbíos, donde vive la pequeña, debido a las restricciones de movilidad por la pandemia del covid-19, que aún mantiene suspendido el transporte interprovincial desde las terminales terrestres de la capital de Ecuador.

“Fue desesperante tratar de solucionar algo desde acá (Quito). Pensábamos que tenía coronavirus”, cuenta Ángel. Antes de la pandemia, él organizaba su tiempo para viajar a visitar a su hija. Ahora, su contacto se limita a comunicaciones a través del teléfono celular.



Las historias son similares entre parejas separadas que este domingo 21 de junio del 2020 llegan a un Día del Padre atípico, sin reuniones sociales ni autorización de movilidad para vehículos particulares los días domingo en cantones con semáforo amarillo como Quito.





¿La 'nueva normalidad' afecta a los padres?



Para Jorge (nombre protegido), el inicio de la denominada nueva normalidad, en mayo, coincidió con el fin de su matrimonio. Desde hace más de un mes no ha podido ver a sus dos hijas.



Jorge cuenta que el riesgo de contagio a la abuela de las niñas ha incidido en la decisión de solo comunicarse a través de medios virtuales. Actualmente, él y la madre de sus hijas no tienen un acuerdo de cómo llevar el régimen de visitas y espera que puedan llegar a consensos una vez que pase la fase de distanciamiento social.



Desde el 13 de marzo pasado, los niños, niñas y adolescentes permanecen en casa debido a la suspensión de clases presenciales. Esa fue una de las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación para precautelar su salud. Tres días después, el 16 de marzo del 2020, el presidente Lenín Moreno decretó el estado de excepción en el país y con ello se inició la fase de aislamiento para contener la propagación de la pandemia del covid-19.



Tras casi dos meses de confinamiento, el 4 de mayo se dio paso a la denominada 'nueva normalidad': fase de distanciamiento social. Pero ese cambio de etapa estuvo dirigido a la reactivación paulatina del sector productivo y comercial, no al reencuentro de familias.



Los epidemiólogos señalan que hay que tomar en cuenta que aunque los niños, en general, no suelen desarrollar complicaciones cuando se contagian, pueden infectar a otras personas de la familia, en especial a los adultos mayores o a quienes tienen enfermedades preexistentes. Las restricciones implican no acudir a reuniones ni frecuentar otras casas, porque la pandemia no ha sido superada; también que los adultos se movilicen de forma individual solo para abastecerse o para acudir al trabajo (en caso de que no sea posible aplicar el teletrabajo), y que siempre tomen medidas de bioseguridad en calle y al ingresar a la casa.





Contactos por Zoom y videollamadas



La pandemia cambió la dinámica de Ema, una niña de 8 años. Su padre, Bebeto Molina, cuenta que cerca de un mes no pudo verla. Ambos padres decidieron no poner en riesgo la salud de la pequeña. Así, el tiempo que Ema pasaba en la casa de su papá se interrumpió.



Molina comenta que fue la oportunidad para explorar otras formas de comunicación. Encontró en la tecnología una forma de mantener un contacto regular con su hija. “Hubo videollamadas y conversaciones en Zoom. Fue interesante porque provocó que pudiésemos hablar mucho más. Desde ese lado se puede contar algo positivo”, comenta Molina.



Ahora, el nuevo acuerdo entre ambos padres es que Ema permanezca dos semanas en la casa de mamá y una semana con Bebeto. Cada traslado lo hacen con todas las medidas de seguridad posibles. “No tomamos transporte público. Nos movilizamos en nuestros vehículos para evitar riesgos y siempre con mascarilla”, dice.



Este Diario intentó obtener los datos del Consejo de la Judicatura sobre denuncias o casos iniciados respecto a la imposibilidad de ejercer el régimen de visitas. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se contaba con esa información.



Ángel espera que con el cambio en las restricciones pueda viajar a Sucumbíos en los próximos días. Su viaje estaba programado para marzo pasado. Guarda con ilusión una bicicleta para su hija.





¿Papás separados de sus hijos?



La legislación ecuatoriana garantiza que los hijos crezcan cerca de su padre y de su madre. El Código de la Niñez y Adolescencia puntualiza que en caso de padres separados la patria potestad pasa por las obligaciones de los padres y madres para el cuidado, educación, desarrollo integral, defensa de derechos y garantías de los hijos no emancipados.



La normativa precisa que a falta de acuerdo entre los progenitores, la patria potestad de hijos menores de 12 años se confiará a la madre, salvo que se pruebe que con ello se perjudica los derechos del hijo o la hija. Asimismo, reza en el Código, en todos en todos los casos en que el Juez confíe la tenencia o el ejercicio de la patria potestad a uno de los progenitores, deberá regular el régimen de las visitas que el otro podrá hacer al hijo o hija.



El año pasado 742 845 personas recibieron pensiones alimenticias en Ecuador, según el Sistema Único de Pensiones Alimenticias.