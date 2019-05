Un padre de familia pide que no le enseñen educación sexual a su hijo en Argentina

LEA TAMBIÉN

Un padre de familia en Argentina exigió al colegio en el que se educa su hijo de 12 años, en una carta, que no le enseñen educación sexual al menor. La solicitud del hombre citaba a la Constitución de su país y tratados internacionales y aseguraba que si la institución educativa no acepta su petición, tomaría acciones legales. El hecho sucedió en la localidad de Comodoro Rivadavia, sur de Argentina.

En la misiva, el padre pide al establecimiento educativo prohibir que su hijo “presencie clases y/o exposiciones, o reciba material alguno sobre educación sexual con base en los principios de perspectiva / ideología de género y diversidad sexual, como ser la elección de género con independencia del sexo biológico de nacimiento, la experiencia sexual temprana, la masturbación, la exposición a pornografía, la incitación a experimentar diversas orientaciones sexuales, ni ninguna otra enseñanza carente de sustento biológico científico”.



La reacción del progenitor se dio después de que los alumnos de un plantel recibieran un taller propuesto por el Ministerio de Educación de Argentina, llamado: ‘Hablemos de todo – Terminemos con los tabúes’. Al respecto, el padre dijo "sentí que mi hijo no llegó muy cómodo a casa, hasta que me dijo lo que hicieron".



El proyecto, según informó la escuela en un comunicado publicado por diario El Clarín, tiene como objetivo escolar el fortalecimiento de la educación sexual y abordaba temas como el grooming (acoso sexual virtual), bullying, diversidad sexual, consumo de drogas y acoso.



Para el progenitor, en la charla educativa se "vulneraron los derechos como padre, porque dieron una clase en la que los alumnos tuvieron contacto entre sí porque alguien se los dijo. Yo no tengo muy bien los datos de quién se los dijo, pero es alguien que pertenece a una Secretaría de la Municipalidad". El hombre se refería a una dinámica en donde los alumnos debían saludarse con un apretón de manos y un beso en la mejilla.



El colegio en el que estudia el menor contestó al padre en un comunicado oficial y aseguró que el proyecto está amparado por la ley. Además, señalaron que la educación sexual integral es una responsabilidad que deben asumir las escuelas y que es un "derecho inalienable de los estudiantes".



Por su parte, el hombre dijo que realizará una reunión con los otros padres de la institución educativa para que se expliquen los contenidos del taller.