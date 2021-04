Padres e hijo murieron a causa del covid-19 en ciudad argentina 

En la ciudad argentina de Santo Tomé hay conmoción tras la muerte de una familia entera a causa del nuevo coronavirus. Un matrimonio y su hijo murieron con dos días de diferencia, según informó el 16 de abril del 2021 el medio Clarín.

El medio argentino señala que el primer afectado por el covid-19 fue Carlos Miguel Schweizer, de 34 años, quien murió el martes 13 de abril. Él trabajaba en el área de Policía Municipal pero debido a que era un paciente de riesgo no estaba en servicio. Tenía una hija de tres años.



Después se contagiaron su madre Graciela, de 62 años, y su padre Jorge, de la misma edad. El hombre era jefe del Departamento Fotografía del gobierno santafesino y propietario del diario local Santo Tomé Siglo XXI. De acuerdo con la información de Clarín, ambos fallecieron el jueves 15, solo 48 horas después de la muerte de su hijo.

Con enorme preocupación y tristeza, la APSF lamenta fallecimiento de su afiliado Jorge Schweizer, junto a su mujer e hijo, como consecuencia de la pandemia de Covid. Se desempeñaba como Jefe del Depto de Fotografía de la provincia y era propietario del diario Santo Tomé Siglo XXI pic.twitter.com/2SWl53UExr — Asociación de Prensa (@PrensaSantaFe) April 16, 2021



En redes sociales, la intendenta de Santo Tomé, Daniela Qüesta escribió el 13 de abril: “Nos toca dar la terrible noticia del fallecimiento de un joven empleado municipal, que se encontraba sin prestar sus funciones por tener comorbilidades”.



“Queremos expresar nuestras condolencias por parte de toda la familia que formamos los trabajadores y funcionarios municipales, a los seres queridos de Charly, y ponernos a disposición para lo que necesiten en este momento tan triste”, agregó la jefa Qüesta.



La esposa de Carlos Miguel, Pamela, y madre de la niña de 3 años también habló con el sitio de noticias Aire de Santa Fé. "Le tengo que agradecer a Dios que me dejó con vida para cuidar a mi hija, porque yo también estuve muy cerca de irme", comentó.



"Se fue toda mi familia, mi sostén, me quedé con mi hija sola", dijo Pamela en la entrevista, quien también contrajo el virus:



La mujer comentó además que ya le dio a su hija la noticia de la muerte de su padre pero no todavía sobre el fallecimiento de sus abuelos. "Voy a pedirle ayuda a un psicólogo para decírselo, es mucha pérdida para ella".



Hasta jueves 15 de abril, según los datos publicados por la intendenta de Santo Tomé, las muertes por covid-19 acumuladas eran 33.



La situación en la ciudad con respecto al coronavirus es compleja, indica el medio. De los 16 casos del lunes 12 de abril se pasó a 79 el martes, 50 el miércoles y 46 el15 de abril.