'Lo logramos, papá': El emotivo mensaje de una joven a su padre lustrabotas, después de graduarse de la universidad

Una emotiva historia se volvió viral en redes sociales en México. Un lustrabotas se encontraba haciendo su trabajo y no se dio cuenta que lo estaban grabando. Detrás suyo estaba su hija, con una toga de graduación.

"Este logro es de los dos, ¡lo logramos papá!", rezaba el cartel que sostenía la joven, quien recién se había graduado de una licenciatura en Administración.



Para darle esta sorpresa a su padre, la joven pidió ayuda a su tutor de tesis, quien se encargó de distraer al padre mientras que la joven se ponía detrás de él con varios carteles.



“Mi papá siempre ha pensado que me avergüenza, pero gracias a él hoy me gradué. Mi mamá nos dejó por otra familia y él siempre dio la cara por mí. Nunca buscó a otra mujer porque decía que yo era la mujer de su vida. Nunca ganó mucho dinero, pero trabajaba el doble o el triple para que nunca nos faltara nada”, dijo la joven.



Así, cuando el padre descubrió que era un homenaje, le pidieron que se siente en la silla. Y la joven comenzó a lustrar las botas de su padre.



“¿Recuerdas que tú me decías que yo soy la mujer de tu vida? Pues yo no sé qué va a pasar en mi destino... Si yo tenga mi familia, tenga mis hijos, pero quiero decirte que tú siempre serás el hombre de mi vida”, le decía la joven a su padre mientras lustraba sus botas.