'Era él o yo', dice padre que debió soltar a su bebé para sobrevivir a un accidente al cruzar un río

"Estoy destruido", dice el padre de un bebé que tuvo que soltar a su hijo para sobrevivir a un siniestro que ocurrió cuando una balsa improvisada que transportaba 26 personas se accidentó en la frontera entre Bolivia y Argentina. Así lo reporta este sábado 6 de marzo del 2021 el medio CHV Noticias.

El accidente, que tuvo lugar el pasado miércoles, dejó dos menores de edad desaparecidos y dos adultos fallecidos. El medio argentino Qué Pasa Salta informó que si bien los accidentados pudieron llegar a la orilla, el padre confesó que tuvo que soltar a su bebé.



"Había tragado mucha agua y si no hacía es se iba a terminar ahogando", dijo el hombre.



Fuentes policiales señalan que la alerta del hundimiento de la improvisada balsa fue hecha por testigos a la línea de emergencias 911. La Patrulla Aérea de Gendarmería Nacional logró contactarse con el hombre, quien estalló en llanto al contar lo sucedido.



Según su testimonio, la balsa explotó y por ello quedó sumergido por completo junto a su bebé, de solo un mes de vida. Al verse imposibilitado de nadar con un solo brazo, y ver la cantidad de agua que estaba tragándose el pequeño, tomó la decisión de soltarlo. "No me quedaba de otra. Era él o yo", dijo.

Hasta este 6 de marzo del 2021, según medios locales, continúan operativos para hallar al pequeño y a otras personas que fueron reportadas como desaparecidas tras el accidente.