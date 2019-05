Un pacto para librar a Quito de la basura

LEA TAMBIÉN

Representantes de la sociedad y autoridades de la capital firmaron un pacto ciudadano por un Quito libre de basura. El evento tuvo lugar la mañana de este lunes 20 de mayo del 2019, en la Secretaría de Ambiente, norte de la ciudad.

Al acto asistieron concejales del Distrito, representantes de colectivos, gremios que trabajan por el ambiente y alumnos de la Unidad Educativa Humberto Mata Martínez, en representación de los 20 colegios municipales que funcionan en la capital.



Con mensajes como Quito verde otra vez y Quito es un territorio de aves, los representantes firmaron un convenio en el que se comprometen a hacerse responsables de la basura que generan en casa. A las tres R, de reducir, reciclar y reutilizar se sumó una más: reparar.



Quito genera cerca de 2 400 toneladas de basura cada día. La mayoría son plásticos y desechos orgánicos. Mucha de la basura que se genera en casa va a parar a las alcantarillas y las tapona lo que ocasiona inundaciones en invierno. Otra parte va a parar a los ríos, contaminándolos y afectando a la flora y a la fauna de las riveras. Así lo expuso Marianella Irigoyen, secretaria de Ambiente, quien hizo un llamado a la ciudad para que se una a la campaña.



“No voy a hacer viajes para firmar convenios que no ayuden a resolver el problema. No voy a maquillar soluciones. Yo también me comprometo con ustedes y con Quito a trabajar (…) Debemos entender que la basura es un problema social cultural y de educación, por eso la importancia de la corresponsabilidad entre las personas, el productor y las autoridades”, dijo.

Presentó además, algunos de los proyectos más importantes que se llevarán a cabo durante los 100 primeros días de gestión. Trabajará, dijo, en medidas para mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación en los ríos y quebradas. Esto involucrará un compromiso con barrios, escuelas y empresas para aprovechar así, el espacio restante del relleno sanitario de El Inga y prolongar su vida útil.



Irigoyen aseguró que su administración va a solicitar auditorías financieras y de gestión para saber por qué se han heredado problemas tan graves. La primera fase del proyecto es Quito libre de basura.



Tatiana Rivadeneira, directora de Patrimonio Natural de la Secretaría, indicó que el 22 de mayo se celebra el día internacional de la diversidad biológica, por lo que simbólicamente, se sembrará un árbol en la Secretaría como muestra del trabajo arduo que se avecina. Jorge Polo, arbolista de la entidad, explicó que se trata de un podocarpus nativo de la sierra ecuatoriana.



Al evento asistió también Carmen Lozano, en representación de las mujeres lideresas de la Ecuarrunari quien con un sentido discurso motivó a los presentes a luchar por defender la tierra. “No queremos destruir las montañas ni el colchón del agua pura que tenemos porque sin agua no podemos vivir. El agua no viene de abajo sino de arriba. Hay que hacer minga para defender a la Pacha Mama”.



Como parte de este primer paso, se destacó la labor que realizan los gestores ambientales, de los cuales el 70% son mujeres.



Juana Iza, representante de las recicladoras, aprovechó para pedir a la ciudadanía que colabore y que les ayuden separando los desechos reciclables en fundas separadas. “Nosotros somos las mujeres que limpian el mundo”, mencionó. "Ya no queremos meter la mano ni a nuestros hijos a los contenedores. Todos debemos poner el hombro para limpiar la ciudad. Me comprometo a trabajar con el Municipio y la ciudadanía”.



El primero en firmar el pacto fue Kike Jav, en representación de la juventud. Se trabajará, dijeron las autoridades, en la formación de líderes ecológicos y en capacitaciones y talleres en las aulas.



Carmen Moreno firmó en representación de las amas de casa; Yolanda Tituaña (líder de Calderón ) lo hizo en nombre de las 33 parroquias rurales; Alberto Astudillo por parte de los medios de comunicación; Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industria y Producción, en representación de la empresa privada; Jorge Salinas de parte del Mercado Mayorista, entre otros.



Juan Manuel Carrión, concejal del Distrito, comentó que los temas ambientales son impostergables, y que es urgente abordar acciones para tratar , por ejemplo, el calentamiento global y el cambio climático. Indicó que es factible que la capital sea reconocida como Patrimonio Natural Mundial.



Se comprometió a tratar en el Concejo la ordenanza para reducir el uso de plásticos en el Distrito. “Es impostergable crear una ordenanza que asegure la protección del Ilaló no puede ser que ese cerro corra riesgo por el desarrollo urbano”, mencionó.



El evento terminó con una obra de teatro de Arcandina, con la actuación de Juanita Guarderas, en la que se pedía a la gente que se haga responsable de la basura que genera.